Mbappé avec Hakimi : Son départ est officiel !

Amadou Diawara

Maroc-Mali : Mbappé était en tribunes Comme révélé par certaines rumeurs, Kylian Mbappé était bien présent au Prince Moulay Abdellah Stadium ce vendredi soir, et ce, pour assister à la rencontre entre le Maroc d'Achraf Hakimi et le Mali. D'ailleurs, le numéro 10 du Real Madrid portait un maillot des Lions de l'Atlas floqué au nom et au numéro de son grand ami, avec qui il est devenu très proche lors de son passage au PSG.