Drame à l’OM, Longoria sort du silence !

Alexis Brunet

Ce 26 décembre, Jean-Louis Gasset nous a malheureusement quitté à l’âge de 72 ans. Il était notamment connu pour être l’adjoint de Laurent Blanc, mais il avait également été numéro un dans plusieurs clubs comme Montpellier, mais également l’OM. Le président de Marseille, Pablo Longoria, a d’ailleurs tenu à prendre la parole pour rendre hommage à son ancien entraîneur.

Le monde du football a perdu une figure majeure ce vendredi 26 décembre. À 72 ans, l’ancien entraîneur de Montpellier ou bien de l’OM Jean-Louis Gasset est décédé, a fait savoir sa famille. Depuis cette annonce, les hommages ne cessent d’affluer pour honorer sa mémoire.

« C'est une triste journée » En 2024, l’OM avait notamment fait appel à Jean-Louis Gasset comme numéro un pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Très ému, le président marseillais Pablo Longoria a rendu hommage à son ancien entraîneur pour le journal L’Équipe. « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l'OM. Lors de notre première conversation, il m'a demandé : ''Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu le sens ?'' Cela m'avait marqué. Il avait d'abord pensé à Gattuso, et après seulement on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : ''Vous êtes content président ?'' Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel. »