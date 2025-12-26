«C'est la seule» : Laure Boulleau et Zinedine Zidane, l’annonce inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne joueuse de l’équipe de France, Laure Boulleau a notamment joué aux côtés de Louisa Necib. Il y a quelques années, celle qui officie désormais comme consultante dans le Canal Football Club s’était enflammée à l’égard de son ex-coéquipière, comparée à son idole Zinedine Zidane.

Désormais consultante sur Canal+, Laure Boulleau a débuté sur les terrains, avec le maillot du PSG et de l’équipe de France. Son amour pour le football a débuté durant l’été 1998, avec le sacre des Bleus à la Coupe du monde. « J’ai débuté après le titre de 1998, qui a été une révélation pour moi », confiait-elle en 2023 auprès du Parisien, sans cacher son admiration pour Zinedine Zidane.

« J'ai trouvé chez elle quelque chose que je n'ai vu chez personne d’autre » La même année, dans un entretien accordé à L’Équipe, Laure Boulleau avait alors dressé un parallèle entre l’ancien numéro 10 des Bleus et l’une de ses coéquipières en équipe de France. « Depuis toute petite, je suis fan de Zizou. Et quand j'ai joué avec Louisa Necib, j'avais vraiment l'impression de jouer avec Zidane, avait expliqué la consultant de Canal+ en 2023. J'ai trouvé chez elle quelque chose que je n'ai vu chez personne d'autre. Je me suis surprise, parfois, à l'entraînement, à la regarder jouer. C'est la seule ! L'imiter ? Certainement pas (rires). Je ne m'amusais pas à faire des roulettes, j'aurais pu me blesser. »