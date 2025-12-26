«C'est la seule» : Laure Boulleau et Zinedine Zidane, l’annonce inattendue !

Ancienne joueuse de l’équipe de France, Laure Boulleau a notamment joué aux côtés de Louisa Necib. Il y a quelques années, celle qui officie désormais comme consultante dans le Canal Football Club s’était enflammée à l’égard de son ex-coéquipière, comparée à son idole Zinedine Zidane.
Désormais consultante sur Canal+, Laure Boulleau a débuté sur les terrains, avec le maillot du PSG et de l’équipe de France. Son amour pour le football a débuté durant l’été 1998, avec le sacre des Bleus à la Coupe du monde. « J’ai débuté après le titre de 1998, qui a été une révélation pour moi », confiait-elle en 2023 auprès du Parisien, sans cacher son admiration pour Zinedine Zidane.
« J'ai trouvé chez elle quelque chose que je n'ai vu chez personne d’autre »
La même année, dans un entretien accordé à L’Équipe, Laure Boulleau avait alors dressé un parallèle entre l’ancien numéro 10 des Bleus et l’une de ses coéquipières en équipe de France. « Depuis toute petite, je suis fan de Zizou. Et quand j'ai joué avec Louisa Necib, j'avais vraiment l'impression de jouer avec Zidane, avait expliqué la consultant de Canal+ en 2023. J'ai trouvé chez elle quelque chose que je n'ai vu chez personne d'autre. Je me suis surprise, parfois, à l'entraînement, à la regarder jouer. C'est la seule ! L'imiter ? Certainement pas (rires). Je ne m'amusais pas à faire des roulettes, j'aurais pu me blesser. »
« C’est une fierté d’être comparée à un tel joueur »
Et Laure Boulleau n’est pas la seule à comparer Louisa Necib et Zinedine Zidane. « Cette comparaison a été faite quand j’ai commencé en équipe de France (en 2005, ndlr), expliquait Necib en 2013. J’étais jeune et elle a été facile à faire du fait de nos origines algériennes et notre poste sur le terrain. C’est une fierté d’être comparée à un tel joueur. »