Cristiano Ronaldo : La folie à 8M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti en Arabie Saoudite il y a bientôt trois ans, Cristiano Ronaldo est désormais l’heureux propriétaire de deux villas. Avec sa compagne Georgina Rodriguez, la star portugaise a acheté deux maisons de luxe sur une île privée, située sur la mer rouge au large des cotes saoudiennes, pour un montant de 8M€.

Le père Noël est passé avant l’heure chez les Ronaldo. En effet, A Bola nous apprend que l’attaquant d’Al-Nassr, où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, et sa compagne Georgina Rodriguez se sont offerts un joli cadeau en cette période de fête de fin d’année.

Ronaldo et sa compagne s’offrent deux villas de luxe Ils sont désormais les propriétaires de deux villas qui font partie du complexe « The Red Sea Residences ». Selon A Bola, Cristiano Ronaldo et sa famille y passent déjà leurs vacances depuis 2023 et leur arrivée en Arabie Saoudite et ont décidé de s’y offrir deux maisons de luxe.