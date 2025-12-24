Zidane drague une star et se fait recaler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Zinedine Zidane pendant plusieurs années en équipe de France, Djibril Cissé avait commencé à le côtoyer lorsqu'il était la grande star de l'AJ Auxerre, en 2002. Et à cette époque, Zidane avait amorcé une opération séduction afin de convaincre Cissé de le rejoindre au Real Madrid. En vain...

Interrogé dans les colonnes du Parisien en novembre 2023, Djibril Cissé se confiait notamment sans détour au sujet de Zinedine Zidane qu'il a côtoyé en équipe de France à partir de 2002. Et l'ancien buteur de l'AJ Auxerre raconte notamment avoir été directement dragué en sélection par Zidane afin de rejoindre le Real Madrid.

« Le mec en impose » « Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou, qui jouait la finale de la Ligue des champions, nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot », confie Djibril Cissé avant de poursuivre sur la convoitise dont il a fait l'objet avec Zinedine Zidane.