Kylian Mbappé : La rupture qui le touche au PSG

La semaine dernière, les jours précédent son 27ème anniversaire, Kylian Mbappé a témoigné de sa victoire concernant le litige financier de 55M€ l'opposant au PSG. Le conseil de prud'hommes a rendu son verdict en prononçant la condamnation suivante au Paris Saint-Germain : 61M€ bruts. Une rupture qui a marqué Pierre Ménès. Il raconte sur sa chaîne YouTube.

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé annonçait par le biais de ses réseaux sociaux son départ du PSG à quelques heures de sa dernière apparition sous le maillot parisien au Parc des princes face au Toulouse FC. Depuis, le capitaine de l'équipe de France s'en est allé du côté du Real Madrid, sans les trois derniers salaires de son contrat au Paris Saint-Germain ainsi que le reste de sa prime à la signature. Ce qui a poussé le clan Mbappé à réclamer la somme de 55M€ à ses anciens dirigeants dès l'été de son arrivée au Real Madrid.

«Je trouve ça très regrettable» Une position fermement contestée depuis par le PSG. Après être allé de mains en mains dans les institutions du football français, ce litige économique a été réglé la semaine dernière par le conseil de prud'hommes. Le Paris Saint-Germain a été condamné à débourser 61M€ bruts à Kylian Mbappé. Pierre Ménès s'est dit touché par la tournure prise par les évènements. « Je n'aime pas cette histoire depuis le début. Quand tu as un joueur qui est passé dans un club de ses 18 à ses 25 ans, je trouve ça triste de se séparer comme ça. Je trouve ça très regrettable. Le PSG a fait une faute en ne versant pas les trois derniers mois de salaire à Mbappé. S'ils avaient juste versé le salaire, peut-être qu'il aurait été moins enclin à réclamer son dû et l'obtenir. La décision du prud'hommes a été prise à l'unanimité des quatre juges, ce qui veut dire que si le PSG venait à faire appel, ce serait prendre un risque important qu'il soit condamné à plus puisque Mbappé avait réclamé 220M€ ».