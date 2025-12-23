Zidane : Sa nouvelle histoire d’amour annoncée en avance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane rêve depuis très longtemps de cette nouvelle histoire d'amour avec les Bleus, une équipe avec laquelle il était tant épanoui lorsqu'il était joueur. Et Zidane affichait son envie de diriger l'équipe de France il y a déjà plusieurs années...

En juin 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane évoquait la possibilité de prendre un jour les rênes de l'équipe de France en lieu et place de Didier Deschamps. Et l'ancien coach du Real Madrid, qui a toujours eu un sentiment d'amour très spécial envers les Bleus, se montrait déjà très enthousiaste il y a trois ans pour récupérer le poste de Deschamps.

« J’en ai envie, bien sûr » « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », a confié Zidane, qui déclarait sa flamme à la sélection française déjà à l'époque.