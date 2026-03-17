«Libéré sans Mbappé» : Bertrand Latour se lâche sur Canal+, la sortie qui risque de faire parler…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est la grande star du Real Madrid depuis son arrivée il y a près de deux ans de cela. Et ce, bien qu’un membre éminent de l’effectif merengue était à l’époque en lice pour le Ballon d’or. Depuis quelque temps, le Français était aux abonnés absents, ce qui n’avait pas grandement pénalisé le collectif madrilène, c’est l’analyse signée Bertrand Latour.

Ce mardi soir se déroulera le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid à l’Etihad Stadium. Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé pourrait prendre part à la suite d’une entorse au genou qui l’a tenu éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines, son dernier match remontant au 21 février dernier et une défaite contre Osasuna en Liga (2-1). Une blessure qui lui a valu des consultations auprès de spécialistes à Paris il y a deux semaines de cela. Dans ce laps de temps, une certaine cohésion d’équipe a été aperçue à Madrid et notamment lors des deux dernières sorties contre Elche (4-1) et face à City (3-0) au Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid et Vinicius libéré sans Kylian Mbappé 🤔



" Comme tous ses partenaires sont obliger de lui donner les ballons, il les marquent les buts. Donc les autres se rèvèlent quand il est pas là..." 🗣️ pic.twitter.com/d2LyBgRmQN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 16, 2026

«Il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là» Journaliste de Canal+, Bertrand Latour a pris la parole lundi soir pendant le Late Football Club lors d’un débat sur la force collective affichée par le Real Madrid sans Kylian Mbappé. A ses yeux, un joueur en particulier bénéficie de son absence, et ce n’est autre que Vinicius Jr. « Vinicius est libéré sans lui. Je le trouve mieux depuis que Mbappé n’est pas là. Ça répond peut-être à des choses que Vinicius a derrière lui, des histoires qui lui sont arrivées, mais il est bien mieux depuis que Mbappé n’est pas là ».