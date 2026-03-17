«Si je voulais lui faire mal, il ne se serait pas relevé» : La menace d'un joueur du Real Madrid qui fait le buzz

Avec une déclaration, il pourrait bien mettre le feu aux poudres en Espagne deux semaines après l'incident en question sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Un joueur du Real Madrid a réglé ses comptes lors d'un point presse lundi au sujet d'une intervention illicite dont il s'était rendu coupable. Et ça risque de faire du bruit dans les médias.
Les faits se sont déroulés le lundi 2 mars dernier. Sans Kylian Mbappé souffrant d'une entorse au genou et avec Rodrygo Goes qui se blessait gravement aux ligaments croisés d'un genou pendant la rencontre, le Real Madrid s'inclinait devant Getafe au Santiago Bernabeu au terme d'un match sous haute tension avec une pluie de cartons distribués par l'arbitre central dont deux cartons rouges pour Franco Mastantuono et Adrian Liso. Score final : défaite du Real Madrid (0-1).
«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester»
Au fil de cette rencontre, un dangereux dérapage signé Antonio Rüdiger avait lieu. Le défenseur du Real Madrid perdait son sang-froid et attaquait Diego Rico, déjà à terre, d'un coup de genou en pleine figure. Pour la Cadena COPE, le joueur de Getafe révélait avoir eu beaucoup de chances au vu de ce geste totalement déplacé qui aurait pu lui coûter très cher. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations. C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».
«Je ne l'ai pas tué»
Avant le coup d'envoi du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid ce mardi soir, Antonio Rüdiger était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui de s'excuser, l'international allemand a privilégié une tout autre approche qui risque de faire réagir. « J'ai vu les images au ralenti et c'est terrible. Mais si tu regardes l'action en elle-même… Je ne vais pas me disputer avec lui, mais je ne l'ai pas tué. Il ne faut pas exagérer le contact, car si j'étais vraiment parti avec l'intention de le faire, il ne se serait pas relevé. Je lui ai parlé après le match. Si tu figes une image, ça ne te dit pas tout. Et ce n'était pas un carton rouge, je n'ai pas été expulsé. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire mal. J'aime bien jouer dur, mais j'ai des limites que je ne franchis pas. C'est pour ça que je trouve ces déclarations un peu exagérées. Il ne faut pas s'attarder là-dessus ».