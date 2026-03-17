«Si je voulais lui faire mal, il ne se serait pas relevé» : La menace d'un joueur du Real Madrid qui fait le buzz

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec une déclaration, il pourrait bien mettre le feu aux poudres en Espagne deux semaines après l'incident en question sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Un joueur du Real Madrid a réglé ses comptes lors d'un point presse lundi au sujet d'une intervention illicite dont il s'était rendu coupable. Et ça risque de faire du bruit dans les médias.

Les faits se sont déroulés le lundi 2 mars dernier. Sans Kylian Mbappé souffrant d'une entorse au genou et avec Rodrygo Goes qui se blessait gravement aux ligaments croisés d'un genou pendant la rencontre, le Real Madrid s'inclinait devant Getafe au Santiago Bernabeu au terme d'un match sous haute tension avec une pluie de cartons distribués par l'arbitre central dont deux cartons rouges pour Franco Mastantuono et Adrian Liso. Score final : défaite du Real Madrid (0-1).

“The way he spoke was like I killed him… if I wanted to hurt Diego Rico he wouldn’t get up” 😳



Antonio Rudiger hit back at Diego Rico’s reaction and said the incident was being exaggerated 💬 pic.twitter.com/qqeap5KFjQ — BeanymanSports (@BeanymanSports) March 16, 2026

«S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester» Au fil de cette rencontre, un dangereux dérapage signé Antonio Rüdiger avait lieu. Le défenseur du Real Madrid perdait son sang-froid et attaquait Diego Rico, déjà à terre, d'un coup de genou en pleine figure. Pour la Cadena COPE, le joueur de Getafe révélait avoir eu beaucoup de chances au vu de ce geste totalement déplacé qui aurait pu lui coûter très cher. « S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais écopé de 10 matchs de suspension ou je n’aurais pas joué de toute la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. Je pense qu’elle est là pour ces situations. C’est une agression, on voit qu’il va me frapper exprès. Dans l’action précédente, nous avons une altercation, il siffle une faute et, en se dirigeant vers la défense, il dit des choses. Juste après, le ballon m’arrive et on voit qu’il écarte même son coéquipier pour me casser la figure ».