PSG : Luis Enrique a fait le buzz avec Kylian Mbappé, «personne ne l'attendait»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu le meilleur buteur de son histoire il y a plus d'un an désormais. Kylian Mbappé s'en est allé vivre son rêve de gosse au Real Madrid, quittant le club quelques semaines après un discours qui a fait le tour des réseaux sociaux de la part de son ex-entraîneur Luis Enrique et qui a eu des retombées pour le moins inattendues.

Luis Enrique a été l'entraîneur de Kylian Mbappé l'espace d'une seule et unique saison au PSG, la 2023/2024 concluant l'aventure de sept ans à Paris pour le buteur le plus prolifique de l'histoire du club avec 256 réalisations avant son départ pour le Real Madrid. Au cours de l'exercice en question, les caméras de Movistar+ avaient suivi Luis Enrique, donnant un documentaire nommé : Vous n'en savez foutre rien par le biais duquel le spectateur se trouvait dans une immersion totale des débuts d'Enrique au PSG.

🔴🔵 J-1 Chelsea-PSG, @DanielRiolo n'imagine pas de retournement de situation : "À chaque sortie médiatique récente, Dembélé tient des propos qui sont la preuve d'une attitude de 'dalleux'. Cette équipe a encore faim de renouveler l'exploit" pic.twitter.com/S2wbtqhOgs — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2026

««Sois comme Michael Jordan, le leader d'attaque que tout le monde doit suivre», il ne s'est jamais appliqué à Mbappé, mais à Dembélé maintenant» Un épisode marquant est ressorti de ce documentaire, à savoir celui des quarts de finale de Ligue des champions opposant le PSG au FC Barcelone. Entre les deux matchs, une causerie individuelle entre Luis Enrique et Kylian Mbappé s'était déroulée. Le coach parisien demandait à son ancien joueur d'émuler son modèle Michael Jordan dans le travail défensif afin de tirer ses coéquipiers vers le haut. Une demande qui n'a pas vraiment été remplie par Mbappé, mais plutôt par Ousmane Dembélé par la suite comme Jean-Louis Tourre l'a relevé pendant l'After Foot lundi soir. « L'évolution du mec me marque et personne ne l'attendait. Ousmane Dembélé, on parle de lui comme d'un capitaine par l'exemple dans ses attitudes et son discours, comme quoi dans une carrière ce n'est pas linéaire, tu es capable de progresser et d'apprendre et de devenir un leader offensif. Ce qui est marrant, c'est que le fameux discours de Luis Enrique à Kylian Mbappé qui a fait le tour des réseaux sociaux quand il lui dit : « sois comme Michael Jordan, le leader d'attaque que tout le monde doit suivre », il ne s'est jamais appliqué à Mbappé, mais à Dembélé maintenant ».