PSG : Luis Enrique a fait le buzz avec Kylian Mbappé, «personne ne l'attendait»

Le Paris Saint-Germain a perdu le meilleur buteur de son histoire il y a plus d'un an désormais. Kylian Mbappé s'en est allé vivre son rêve de gosse au Real Madrid, quittant le club quelques semaines après un discours qui a fait le tour des réseaux sociaux de la part de son ex-entraîneur Luis Enrique et qui a eu des retombées pour le moins inattendues.
Luis Enrique a été l'entraîneur de Kylian Mbappé l'espace d'une seule et unique saison au PSG, la 2023/2024 concluant l'aventure de sept ans à Paris pour le buteur le plus prolifique de l'histoire du club avec 256 réalisations avant son départ pour le Real Madrid. Au cours de l'exercice en question, les caméras de Movistar+ avaient suivi Luis Enrique, donnant un documentaire nommé : Vous n'en savez foutre rien par le biais duquel le spectateur se trouvait dans une immersion totale des débuts d'Enrique au PSG.
««Sois comme Michael Jordan, le leader d'attaque que tout le monde doit suivre», il ne s'est jamais appliqué à Mbappé, mais à Dembélé maintenant»
Un épisode marquant est ressorti de ce documentaire, à savoir celui des quarts de finale de Ligue des champions opposant le PSG au FC Barcelone. Entre les deux matchs, une causerie individuelle entre Luis Enrique et Kylian Mbappé s'était déroulée. Le coach parisien demandait à son ancien joueur d'émuler son modèle Michael Jordan dans le travail défensif afin de tirer ses coéquipiers vers le haut. Une demande qui n'a pas vraiment été remplie par Mbappé, mais plutôt par Ousmane Dembélé par la suite comme Jean-Louis Tourre l'a relevé pendant l'After Foot lundi soir.
« L'évolution du mec me marque et personne ne l'attendait. Ousmane Dembélé, on parle de lui comme d'un capitaine par l'exemple dans ses attitudes et son discours, comme quoi dans une carrière ce n'est pas linéaire, tu es capable de progresser et d'apprendre et de devenir un leader offensif. Ce qui est marrant, c'est que le fameux discours de Luis Enrique à Kylian Mbappé qui a fait le tour des réseaux sociaux quand il lui dit : « sois comme Michael Jordan, le leader d'attaque que tout le monde doit suivre », il ne s'est jamais appliqué à Mbappé, mais à Dembélé maintenant ».
«Tu prends le même discours et c'est exactement ce qu'a obtenu Luis Enrique de Dembélé»
Le journaliste de RMC juge tout bonnement « remarquable » le visage qu'est celui d'Ousmane Dembélé depuis à présent un an. « Tu prends le même discours et c'est exactement ce qu'a obtenu Luis Enrique de Dembélé avec tout le monde qui le suit et capable de recadrer les autres parce qu'il a cette légitimité, franchement cette évolution est remarquable ». Un changement de dimension et de poste qui lui ont valu le Ballon d'or et sa première Ligue des champions notamment.