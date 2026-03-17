Mercato - OM : Le scénario «catastrophique» évoqué sur RMC, «il y en a une moitié qui vont vouloir partir»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son élimination dès les quarts de finale de la Coupe de France contre Toulouse restera un fait marquant de sa saison, l’OM reste tout de même sur trois victoires consécutives en championnat après son succès face à Auxerre (1-0) vendredi. Les Olympiens sont bien positionnés afin de se qualifier directement en Ligue des champions, mais un autre scénario que celui-ci pourrait avoir des conséquences importantes pour le club.

Grâce à sa victoire face à Auxerre (1-0) vendredi et au faux pas de l’OL sur la pelouse du Havre (0-0) dimanche, l’OM est désormais seul sur le troisième marche du podium de la Ligue 1 et bien parti pour se qualifier directement en Ligue des champions la saison prochaine. Un des deux objectifs donnés à Habib Beye au moment de son arrivée le 18 février, tandis que le deuxième n’est déjà plus atteignable.

Mercato - OM : Ce transfert qui a beaucoup fait parler, «j’ai décidé de partir» https://t.co/pT9KntRouV — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Si tu ne finis pas dans les 3 ou les 4, l’année prochaine, tu es obligé de vendre les mecs qui ont une valeur » En effet, l’OM avait fait de la Coupe de France une de ses priorités, un trophée qui lui échappe depuis 1989. La voie était libre après l’élimination du PSG dès les 16es de finale, mais les Olympiens ont échoué en quarts de finale face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.) Il ne reste donc plus que la Ligue des champions à aller chercher pour que Marseille sauve ce qui peut encore l’être cette saison, et s’évite un exode massif de ses joueurs l’été prochain ?