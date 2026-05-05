«Je veux le vendre» : C'est acté, Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué depuis le début de saison, Kylian Mbappé continue d'inquiéter et d'agacer les fans du Real Madrid. A tel point que son transfert ne semble plus être un tabou. Son départ est même réclamé en plein direct sur le plateau d'une émission très connue en Espagne.

Présenté devant 80 000 personnes au stade Santiago Bernabeu en 2024, Kylian Mbappé mettait fin à une très longue attente auprès des supporters du Real Madrid qui attendaient la signature de l'attaquant français depuis plusieurs années. Mais l'idylle est loin de se passer comme prévu. Pire encore, l'histoire d'amour se transforme en véritable cauchemar pour Kylian Mbappé qui n'a toujours pas remporter le moindre trophée majeur au sein de la Casa Blanca et dont le comportement est pointé du doigt alors que dans le même temps, le PSG a remporté la Ligue des champions et continue de briller sans lui. Et pour le journaliste espagnol Juanma Rodríguez, s'en est déjà trop !

Mbappé fait craquer les Espagnols « Vous ne vous rendez pas compte que c'est terrifiant ? Cette image est fatale pour le Real Madrid. Suis-je le seul à m'en rendre compte ? Les gens ne sont pas idiots, ils voient ça et se disent : “Mon équipe est en train de se vider de son sang et on vient ici me dire que le coupable, c’est Bellingham qui a fait un sprint de trop”. C’est aussi simple que de demander pardon parce que ça fait deux ans qu’on n’a rien gagné », lance-t-il sur le plateau du Chiringuito avant d'en rajouter une couche.