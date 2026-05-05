«80% des joueurs se voient ailleurs», il annonce un mercato de folie à l'OM !

Pierrick Levallet

L’OM risque de vivre un mercato de folie cet été. Avec cette fin de saison chaotique, le club phocéen devrait voir plusieurs joueurs quitter le navire une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. Sur La Chaîne L’Equipe, on pense d’ailleurs qu’une grande partie de l’effectif va faire ses valises lors de la prochaine fenêtre des transferts.

La fin de saison est chaotique du côté de l’OM. Avec sept points de retard sur l’OL à deux journées du terme, le club phocéen a déjà tiré un trait sur la troisième place de Ligue 1. La quatrième position semble aussi inaccessible, puisque le LOSC compte cinq unités d’avance sur la formation marseillaise. Plus le temps passe, plus le rêve de participer à la prochaine Ligue des champions s’évapore. En conséquence, plusieurs joueurs devraient quitter le navire à l’issue de la saison. Le mercato s’annonce ainsi fou chez les Olympiens.

«Ceux qui voudraient rester se posent aussi des questions» « Plus personne ne veut prendre la parole dans cette équipe. 80% des joueurs se voient ailleurs, ceux qui voudraient rester se posent aussi des questions parce qu’ils n’ont pas de nouvelles d’en-haut puisqu’il n’y a pas d’en-haut. Le directeur sportif va partir, l’entraîneur on sait qu’il va partir. J’acte déjà son départ ? Oui parce que l’objectif c’était la 3e place et la Coupe de France, il n’y a ni l’un, ni l’autre » a expliqué le journaliste Anthony Clément sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.