Mercato : Endrick à l'OL ou Arsenal ? Le Real Madrid a tranché !

Pierrick Levallet

Que réserve l’avenir à Endrick à l’issue de la saison ? Prêté à l’OL, l’international auriverde ne serait pas contre rester chez les Gones. Mais l’attaquant de 19 ans est également convoité par Arsenal sur le mercato. Seulement, le Real Madrid n’aurait pas vraiment l’intention de laisser filer le Brésilien une fois qu’il sera revenu cet été.

Et si Endrick restait à l’OL la saison prochaine ? Prêté par le Real Madrid pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026, le Brésilien a été d’une aide précieuse dans le Rhône. L’attaquant de 19 ans se sentirait d’ailleurs à son aise chez les Gones, et a ainsi ouvert la porte à un éventuel nouveau prêt. L'international auriverde ne verrait aucun inconvénient à rester une année de plus en Ligue 1. Seulement, l’ancien de Palmeiras serait également convoité en Premier League.

Le Real Madrid a pris sa décision pour Endrick D’après les informations de TEAMtalk, Arsenal serait intéressé par les services d’Endrick cet été. Chelsea songerait également à l’international auriverde. Le Real Madrid aurait toutefois déjà tranché pour son avenir. Les Merengue ne compteraient pas se séparer du buteur brésilien lorsqu’il sera revenu de son prêt à l’OL. Endrick devrait avoir un rôle plus important dans la rotation. La Casa Blanca aurait été convaincue par ses prestations en Ligue 1, et voudrait donc lui donner sa chance.