Mercato : L’OL ou le Real Madrid ? Endrick révèle déjà une préférence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur face au Stade Rennais (4-2) ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1, Endrick s’est prononcé sur son avenir au terme de la rencontre. L’attaquant brésilien, prêté sans option d’achat par le Real Madrid, n’écarte pas l’idée de rester à l’OL.

Vainqueur du Stade Rennais (4-2) ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se rapproche de la Ligue des champions avec quatre points d’avance sur son adversaire du soir, cinquième au classement. Les hommes de Paulo Fonseca sont également hors de portée pour l'OM, qui s’est lourdement incliné à Nantes (0-3) durant le week-end. Prêté cet hiver par le Real Madrid, Endrick a inscrit le dernier but de son équipe, son huitième en 19 apparitions sous le maillot lyonnais.

« J’aimerais rester ici » Après la rencontre, la pépite brésilienne, censée retrouver l’Espagne au terme de la saison, a ouvert la porte à un futur à l’OL. « Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », a confié le joueur appartenant au Real Madrid, interrogé par Ligue 1+.