«Un coach marseillais» réclamé à l’OM : La solution se nomme Christophe Galtier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Habib Beye est l’actuel entraîneur de l’OM, il pourrait bien ne plus l’être d’ici quelques mois. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Sénégalais pourrait prochainement faire ses valises. Pour laisser sa place à qui ? Pour Marc Madiot, le club phocéen devrait se tourner vers un entraîneur marseillais et c’est ainsi que le nom de Christophe Galtier est sorti sur RMC.

Après l’humiliation de l’OM contre Nantes (3-0), Habib Beye a assuré qu’il ne voulait pas démissionner. Le fait est que l’entraîneur olympien ne devrait pas s’éterniser. La Ligue des Champions semblant aujourd’hui hors d’atteinte, le successeur de Roberto De Zerbi pourrait faire ses valises cet été, quelques mois seulement après son arrivée. La place se libérerait donc sur le banc de l’OM et forcément, la question serait alors de savoir qui viendra remplacer Habib Beye.

« Il faut que les Marseillais se retrouvent entre eux » Ce dimanche, à l’occasion des Grandes Gueules du Sport du RMC, Marc Madiot a dévoilé ce qu’il ferait à la place de l’OM. C’est ainsi qu’il a confié : « Je crois que l’OM a besoin de retrouver son identité. Quand on a un propriétaire américain qui n’est pas spécialement présent au quotidien, c’est déjà un premier. Je pense qu’à l’OM, on a besoin de voir, de toucher le président, de voir et de toucher l’entraîneur. Je pense qu’il faut que les Marseillais se retrouvent entre eux. Moi je mettrais un coach marseillais et j’irais chercher des joueurs qui ont une affinité avec le club, même s’ils sont moins bon techniquement ». Réagissant cette proposition d’entraîneur marseillais pour l’OM, Julien Benneteau a alors dit : « Christophe Galtier et CMA CGM propriétaire et puis voilà… ».