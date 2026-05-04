PSG - Achraf Hakimi blessé : Laure Boulleau valide son remplaçant !

Blessé mardi soir au Parc des Princes, Achraf Hakimi va manquer le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi. Pour le remplacer, Luis Enrique devrait faire appel à Warren Zaïre-Emery. Pour Laure Boulleau, le numéro 33 du PSG a tout pour assurer parfaitement l’intérim au poste d’arrière droit en Allemagne.
Un coup dur pour le PSG. Élément important de Luis Enrique, Achraf Hakimi s’est blessé mardi soir face au Bayern Munich. Le Marocain est forfait pour le match retour de cette demi-finale de Ligue des Champions. Afin de le remplacer, le coach espagnol peut compter sur Warren Zaïre-Emery, qui lors de la blessure à la cheville d’Hakimi il y a quelques mois, avait parfaitement rempli son rôle dans le couloir droit de la défense parisienne.
« Je m’inquiète pas plus que ça »
Si Warren Zaïre-Emery risque d’avoir un gros duel à disputer face à l’intenable Luis Diaz, Laure Boulleau elle, croît parfaitement aux capacités du numéro 33 du PSG. « Il va falloir voir un vrai client, quasiment le meilleur joueur du match aller Luis Diaz. Mais je m’inquiète pas plus que ça dans le sens où je pense qu’il va s’attarder a bien défendre vu que c’est pas son poste habituel et quand il a remplacé Achraf Hakimi on sent bien que sa volonté première c’est de bien défendre », a ainsi lâché l’ancienne joueuse sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche.
« Il va épauler on va dire Marquinhos dans la tâche défensive et apporter un peu plus de sécurité »
« Et j’ai trouvé tellement Marquinhos esseulé au match aller face à Luis Diaz, j’ai l’impression au moins qu’il va épauler on va dire Marquinhos dans la tâche défensive et apporter un peu plus de sécurité. Parce que quoi qu’on dise le match était ouvert mais malgré tout je pense que le PSG va corriger certaines choses pour le match retour. Ça sera moins emballant mais il y avait des choses défensives à corriger j’en suis certaine », conclut Laure Boulleau.