PSG - Achraf Hakimi blessé : Laure Boulleau valide son remplaçant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé mardi soir au Parc des Princes, Achraf Hakimi va manquer le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi. Pour le remplacer, Luis Enrique devrait faire appel à Warren Zaïre-Emery. Pour Laure Boulleau, le numéro 33 du PSG a tout pour assurer parfaitement l’intérim au poste d’arrière droit en Allemagne.

Un coup dur pour le PSG. Élément important de Luis Enrique, Achraf Hakimi s’est blessé mardi soir face au Bayern Munich. Le Marocain est forfait pour le match retour de cette demi-finale de Ligue des Champions. Afin de le remplacer, le coach espagnol peut compter sur Warren Zaïre-Emery, qui lors de la blessure à la cheville d’Hakimi il y a quelques mois, avait parfaitement rempli son rôle dans le couloir droit de la défense parisienne.

« Je m’inquiète pas plus que ça » Si Warren Zaïre-Emery risque d’avoir un gros duel à disputer face à l’intenable Luis Diaz, Laure Boulleau elle, croît parfaitement aux capacités du numéro 33 du PSG. « Il va falloir voir un vrai client, quasiment le meilleur joueur du match aller Luis Diaz. Mais je m’inquiète pas plus que ça dans le sens où je pense qu’il va s’attarder a bien défendre vu que c’est pas son poste habituel et quand il a remplacé Achraf Hakimi on sent bien que sa volonté première c’est de bien défendre », a ainsi lâché l’ancienne joueuse sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche.