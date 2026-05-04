PSG - «Il ne faut pas le perdre» : Bixente Lizarazu s’inquiète pour Lucas Chevalier

Arrivé avec un statut de titulaire au PSG, Lucas Chevalier a progressivement déchanté. Pas assez performant dans les buts parisiens, il a laissé sa place à Matvey Safonov, qui ne la lâche plus depuis quelques mois. Récemment, l’ancien Lillois s’est également blessé et il devrait être absent jusqu’à la fin de la saison. Bixente Lizarazu s’inquiète un peu pour le gardien français.
Pour une première saison au PSG, Lucas Chevalier ne s’attendait sûrement pas à ce que cela soit aussi mouvementé. Arrivé dans la peau d’un titulaire pour remplacer Gianluigi Donnarumma parti à Manchester City, l’ancien Lillois n’a pas réussi à mettre tout le monde d’accord à Paris. Ses performances n’étaient pas forcément au niveau et progressivement Matvey Safonov lui a piqué sa place, pour ne plus la lâcher.
Chevalier s’est blessé
Alors que la saison de Lucas Chevalier était déjà assez compliquée, le PSG a communiqué dernièrement sur le fait que son gardien s’était blessé à la cuisse. D’après le club de la capitale, le Français restera aux soins pendant plusieurs semaines et sa saison serait donc déjà terminée. L’ancien Lillois espère être remis le plus vite possible car le 11 juin commence officiellement la Coupe du monde et Chevalier est normalement le troisième portier de l’équipe de France.
« Il ne faut pas le perdre »
En même temps que cette blessure de Lucas Chevalier, L’Équipe a annoncé qu’Hugo Lloris ne serait pas contre l’idée de revenir en équipe de France pour la Coupe du monde afin d’occuper le poste de troisième gardien. Invité à s’exprimer sur cette information dans l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné son avis, mais il a également eu un petit mot pour le joueur du PSG. « D’abord, j’espère que ça ira pour Chevalier parce qu’il ne faut pas le perdre vu la saison qu’il vit avec le PSG. Et après, pour Lloris, lui ça peut être une expérience intéressante. Ça pourrait être marrant. Je pense qu’il pourrait avoir un rôle de leader et être très bien dans ce rôle de numéro 3 qui reste important par rapport à la solidité d’un groupe. » À noter que le 14 mai, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du monde.