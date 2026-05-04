PSG - «Il ne faut pas le perdre» : Bixente Lizarazu s’inquiète pour Lucas Chevalier

Alexis Brunet

Arrivé avec un statut de titulaire au PSG, Lucas Chevalier a progressivement déchanté. Pas assez performant dans les buts parisiens, il a laissé sa place à Matvey Safonov, qui ne la lâche plus depuis quelques mois. Récemment, l’ancien Lillois s’est également blessé et il devrait être absent jusqu’à la fin de la saison. Bixente Lizarazu s’inquiète un peu pour le gardien français.

Pour une première saison au PSG, Lucas Chevalier ne s’attendait sûrement pas à ce que cela soit aussi mouvementé. Arrivé dans la peau d’un titulaire pour remplacer Gianluigi Donnarumma parti à Manchester City, l’ancien Lillois n’a pas réussi à mettre tout le monde d’accord à Paris. Ses performances n’étaient pas forcément au niveau et progressivement Matvey Safonov lui a piqué sa place, pour ne plus la lâcher.

Chevalier s’est blessé Alors que la saison de Lucas Chevalier était déjà assez compliquée, le PSG a communiqué dernièrement sur le fait que son gardien s’était blessé à la cuisse. D’après le club de la capitale, le Français restera aux soins pendant plusieurs semaines et sa saison serait donc déjà terminée. L’ancien Lillois espère être remis le plus vite possible car le 11 juin commence officiellement la Coupe du monde et Chevalier est normalement le troisième portier de l’équipe de France.