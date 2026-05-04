Vente OM : Le coup de froid lâché sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En pleine crise, l’OM a été humilié ce samedi après-midi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Une défaite qui n’a pas manqué de provoquer la colère des supporters du club phocéen et voilà qu’ils ont été nombreux à demander le départ de Frank McCourt. Va-t-on alors assister à une vente de l’OM prochainement ? Un tel scénario en fait douter certains. Explications.

10 ans après avoir racheté l’OM, Frank McCourt est toujours là. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Régulièrement, les rumeurs d’une vente du club phocéen apparaissent et l’Américain s’empressent de démentir, assurant qu’il n’a aucune intention de s’en aller. Mais voilà que malgré ce discours, le feuilleton de la vente de l’OM ne cesse de revenir sur la table. Le départ de McCourt a d’ailleurs été réclamé par les supporters à la suite de la défaite contre le FC Nantes.

« Aujourd’hui qui aurait envie de mettre des sous dans un club qui n’y arrive pas ? » Vouloir vendre l’OM est une chose, trouver un repreneur en est une autre. C’est d’ailleurs à ce propos que Christophe Cessieux à fait part de ses doutes. Au micro de RMC lors des Grandes Gueules du Sport, il a ainsi expliqué : « McCourt comptait sur l’apport de la Ligue des Champions, ça ramenait près de 50M€ dans les caisses de l’OM. Sans ces 50M€ que va faire l’OM ? On nous parle de tout changer, tout bouleverser, changer d’entraîneur, changer de joueurs, mais tout ça, ça coûte un blé pas possible. Il n’y a plus d’argent qui rentre avec les droits télé. A moins que McCourt vende toutes ses propriétés aux Etats-Unis, je pense que l’OM part à la catastrophe pour de bon. Plus de 100M€ de pertes, à un moment, l’Américain, il va fermer les vannes. Alors on nous parle toujours d’un éventuel repreneur. Mais aujourd’hui qui aurait envie de mettre des sous dans un club qui n’y arrive pas ? D’accord c’est l’OM, mais l’OM ce n’est pas facile à gérer comme club ».