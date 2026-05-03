La décision radicale de La Provence après le «naufrage collectif» de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi après-midi, l’OM s’est un peu plus plongé dans la crise. Alors qu’une réponse des Olympiens était attendue face au FC Nantes, ça a viré à l’humiliation face aux Canaris. En effet, les joueurs d’Habib Beye se sont lourdement inclinés (3-0). De quoi provoquer la colère des supporters de l’OM et de la presse marseillaise. C’est ainsi que La Provence a pris une décision radicale.

Après une défaite contre Lorient et un match nul face à Nice, l’OM avait l’occasion de relever la tête ce samedi face à un FC Nantes quasiment condamné à la Ligue 2. Mais voilà que le club phocéen a complètement coulé à La Beaujoire. Face aux Canaris, les joueurs d’Habib Beye ont été humilié (3-0). Une nouvelle désillusion qui a eu le don de provoquer un peu plus la colère des supporters de l’OM. Et voilà que face à ce qu’ont proposé les joueurs olympiens, La Provence n’a fait aucun cadeau.

0/10 à tout le monde ! « L’infamie. Un naufrage collectif. Les Olympiens, à de rares exceptions, ont livré un match catastrophique. Plus que leurs carences techniques, l’attitude de plusieurs est honteuse », a-t-on ainsi pu lire dans le quotidien régional de ce match entre l’OM et le FC Nantes. C’est alors que le média marseillais a tout simplement décidé d’attribuer un 0 collectif suite à ce match. Aucun joueur de l’OM n’a donc été épargné, tous se retrouvant avec un 0/10.