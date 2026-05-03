La décision radicale de La Provence après le «naufrage collectif» de l’OM

Ce samedi après-midi, l’OM s’est un peu plus plongé dans la crise. Alors qu’une réponse des Olympiens était attendue face au FC Nantes, ça a viré à l’humiliation face aux Canaris. En effet, les joueurs d’Habib Beye se sont lourdement inclinés (3-0). De quoi provoquer la colère des supporters de l’OM et de la presse marseillaise. C’est ainsi que La Provence a pris une décision radicale.
Après une défaite contre Lorient et un match nul face à Nice, l’OM avait l’occasion de relever la tête ce samedi face à un FC Nantes quasiment condamné à la Ligue 2. Mais voilà que le club phocéen a complètement coulé à La Beaujoire. Face aux Canaris, les joueurs d’Habib Beye ont été humilié (3-0). Une nouvelle désillusion qui a eu le don de provoquer un peu plus la colère des supporters de l’OM. Et voilà que face à ce qu’ont proposé les joueurs olympiens, La Provence n’a fait aucun cadeau.
0/10 à tout le monde !
« L’infamie. Un naufrage collectif. Les Olympiens, à de rares exceptions, ont livré un match catastrophique. Plus que leurs carences techniques, l’attitude de plusieurs est honteuse », a-t-on ainsi pu lire dans le quotidien régional de ce match entre l’OM et le FC Nantes. C’est alors que le média marseillais a tout simplement décidé d’attribuer un 0 collectif suite à ce match. Aucun joueur de l’OM n’a donc été épargné, tous se retrouvant avec un 0/10.
« J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps »
Suite à l’humiliation de l’OM face au FC Nantes, les propos d’Habib Beye étaient forcément très attendus. L’entraîneur olympien a alors confié : « Il n'y a pas d'explication. On a tous vu le même match. C'est très difficile de l'analyser à chaud parce qu'il n'y a rien. Pas de vie dans ce qu'on met, pas de qualité. L'adversaire nous a été supérieur. Pour moi, il n'y a pas d'analyse, car il n'y a pas eu de match de notre part. (…) Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l'instant. On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps ».