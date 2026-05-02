L’OM plombé par ses ex : La série impressionnante se poursuit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, l'OM affrontait le 17ème de Ligue 1 le FC Nantes lors de la 32ème journée de Ligue 1. Et les choses ne sont pas du tout passées comme prévu avec une lourde défaite (3-0) qui handicape sérieusement les chances du club de finir sur le podium de Ligue 1. En plus, l'OM est souvent trahi par des joueurs qui ont évolué à Marseille il y a quelques années...

6ème de Ligue 1, l'OM a probablement dit adieu à la Ligue des champions pour la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne n'y arrive plus en ce moment et après ce match face à Nantes, une série un peu étrange se poursuit puisqu'elle concerne les anciens joueurs passés par le club.

L'OM encore plombé par un ex Dans cette saison difficile qui n'en finit plus, l'OM vient de subir un nouveau crève-cœur avec le but d'une ancienne recrue. En effet, lors du match face à Nantes, c'est Rémy Cabella qui a réussi à trouver le chemin des filets. Ancien de l'OM entre 2015 et 2018, le milieu offensif de 36 ans a d'ailleurs inscrit son deuxième but de la saison et tous... face à l'OM. C'est aussi le troisième match consécutif où l'OM est confronté à un but d'un ancien joueur de son effectif puisque la semaine dernière contre Nice, c'est Elye Wahi qui avait marqué sur penalty. L'ancien de l'OM, qui n'en garde pas de bons souvenirs, succédait à Bamba Dieng, une semaine plus tôt, qui avait également marqué lors de la victoire du FC Lorient face à Marseille, et lui aussi passé par le club du sud de la France.