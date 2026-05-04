Mbappé - Vinicius : Le commentaire de Benzema sur les réseaux sociaux qui fait déjà parler !

En l’absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’en est remis à Vinicius Jr, auteur d’un doublé, pour s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-0). Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a partagé son enthousiasme après la prestation convaincante du Brésilien, ce qui n’a échappé à personne…
Sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche, le Real Madrid est allé s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-0) grâce à un doublé de Vinicius Jr. De quoi retarder le très probable sacre du FC Barcelone en Liga. La prestation de l’international brésilien a en tout cas emballé Karim Benzema, laissant un commentaire sur Instagram qui n’a échappé à personne.
Le message de Benzema pour Vinicius Jr
« Je soutiens ce club jusqu'au bout. Il faut continuer ! On reviendra au sommet », a posté Vinicius Jr après la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone. Certains de ses coéquipiers ont réagi à ce message, tout comme Karim Benzema, le désignant comme « le numéro 1 ». Le Ballon d’Or 2022 place-t-il Vinicius Jr devant Kylian Mbappé ? Pour de nombreux internautes, cela semble être l'objet du message.
« Vinicius a aussi aidé l’équipe défensivement, et ça, je l’apprécie »
La prestation convaincante de Vinicius Jr en l’absence de Kylian Mbappé fut l’un des sujets abordés par Alvaro Arbeloa dimanche soir en conférence de presse. « C’est facile à juger. Il a encore fait un énorme match, avec deux super buts et en étant le leader du secteur offensif. Une menace constante, très agressif et intelligent. Courageux et régulier. Je l’ai un peu ménagé parce que je ne voulais pas prendre le risque qu’il ne soit pas là pour le Clasico. Très grand match, encore une fois. Il a aussi aidé l’équipe défensivement, et ça, je l’apprécie. Et puis, ce que je répète depuis des mois : c’est un joueur fantastique, un leader naturel, un coéquipier que tout le monde apprécie, une très belle personne… Je suis très fier de l’avoir avec nous. Franchement, j’ai énormément de chance », a indiqué l’Espagnol, bottant en touche.