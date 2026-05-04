Mbappé - Vinicius : Le commentaire de Benzema sur les réseaux sociaux qui fait déjà parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’en est remis à Vinicius Jr, auteur d’un doublé, pour s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-0). Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a partagé son enthousiasme après la prestation convaincante du Brésilien, ce qui n’a échappé à personne…

Sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche, le Real Madrid est allé s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-0) grâce à un doublé de Vinicius Jr. De quoi retarder le très probable sacre du FC Barcelone en Liga. La prestation de l’international brésilien a en tout cas emballé Karim Benzema, laissant un commentaire sur Instagram qui n’a échappé à personne.

Le message de Benzema pour Vinicius Jr « Je soutiens ce club jusqu'au bout. Il faut continuer ! On reviendra au sommet », a posté Vinicius Jr après la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone. Certains de ses coéquipiers ont réagi à ce message, tout comme Karim Benzema, le désignant comme « le numéro 1 ». Le Ballon d’Or 2022 place-t-il Vinicius Jr devant Kylian Mbappé ? Pour de nombreux internautes, cela semble être l'objet du message.