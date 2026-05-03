Kylian Mbappé : Tensions au Real Madrid, ses coéquipiers n’en peuvent plus ?

Axel Cornic

La vie de Kylian Mbappé n’est décidément pas plus calme depuis qu’il a décidé de quitter la France et le Paris Saint-Germain, pour le Real Madrid. Car la presse espagnole est très dure envers lui et il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle affaire ne soit lancée. Et sa dernière blessure n’a en rien arrangé les choses...

Pour le moment, Kylian Mbappé au Real Madrid c’est aucun titre et beaucoup de polémiques. La star française n’a jamais été autant critiquée, même pas lorsqu’elle était en guerre ouverte avec la direction du PSG. Les Unes des quotidiens sportifs lui sont souvent dédiées et ce n’est pas vraiment pour louer son talent, avec une nouvelle affaire qui fait énormément parler en Espagne.

Mbappé en Sardaigne, la nouvelle polémique Actuellement blessé aux ischios-jambiers, l’attaquant de 27 ans a été aperçu en Sardaigne avec Ester Expósito, avec qui il partagerait sa vie. Il n’en fallait pas plus pour faire exploser la colère des supporters du Real Madrid ainsi que des observateurs, qui estiment que le joueur devrait se reposer plutôt que de partir en vacances. Il faut comprendre que la fin de saison n’est pas vraiment facile pour les Madrilènes, éliminés en Ligue des Champions et largués en Liga par le FC Barcelone.