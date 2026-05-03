Real Madrid : Un attaquant brille sans Kylian Mbappé, la statistique impressionnante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très efficace avec le Real Madrid, Kylian Mbappé doit parfois s'absenter pour guérir d'une blessure. C'est le cas en ce moment puisqu'il est sorti touché face au Betis Séville le week-end dernier. En son absence, cela laisse l'occasion à d'autres joueurs de s'illustrer sur le terrain, à commencer par Gonzalo Garcia. D'ailleurs, il arrive régulièrement à briller quand Mbappé n'est pas là.

Loin de ses standards cette saison, le Real Madrid va subir une saison blanche. Malgré les exploits individuels de Kylian Mbappé, cela ne suffit pas à briller assez pour occuper les devants de la scène. L'équipe a du mal à fonctionner ensemble et l'attaquant français ne sera pas là pour le déplacement face à l'Espanyol dimanche. En son absence, les supporters madrilènes espèrent pouvoir compter sur le jeune Gonzalo Garcia, qui a pris l'habitude de briller quand Mbappé n'est pas là.

Le Real Madrid a trouvé sa solution ? Privé de Kylian Mbappé ce week-end, Alvaro Arbeloa pourrait opter pour la jeunesse pour son effectif. En effet, d'après les informations de Marca, Gonzalo Garcia pourrait même être titularisé car les solutions offensives ne sont pas multiples en raison des forfaits d'Arda Güler et de Rodrygo également. L'Espagnol de 22 ans dispose d'un faible temps de jeu qui se traduit souvent par une titularisation lorsque Kylian Mbappé n'est pas là. Face à l'Espanyol, il pourrait donc connaître sa première titularisation depuis le 2 mars dernier.