Dimitri Payet au Real Madrid, le transfert était réalisable ? «Il avait largement le niveau» selon un ancien joueur de l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimitri Payet avait officialisé la fin de sa carrière de joueur fin mars après une dernière aventure au Brésil, et l'ancien joueur emblématique de l'OM a laissé une image forte au sein de la cité phocéenne. Bouna Sarr, son ex-coéquipier à l'OM, estime d'ailleurs que Payet avait tout à fait le niveau pour jouer au Real Madrid ou au Bayern Munich durant sa carrière.

Dimitri Payet est-il passé à côté d'une grande carrière dans les plus grosses écuries européennes telles que le Real Madrid et le Bayern Munich ? C'est en tout cas la théorie de Bouna Sarr, ancien partenaire de l'international français entre 2017 et 2020 du côté de l'OM, qui se livre à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE. Selon lui, il eut été tout à fait crédible d'envisager à l'époque un transfert de Payet dans ces grandes équipes, puisque l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et de l'OM avait toutes les qualités requises à ses yeux.

« Il avait avait le niveau pour le Bayern Munich ou le Real Madrid » « Le joueur qui m’a le plus impressionné à l’entraînement ? Dimitri Payet, qui avait largement le niveau technique pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais joué dans un tel club car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappes... Il avait tout du très grand joueur. Quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu'il regardait à l'opposé, c'était fantastique », confie Bouna Sarr au sujet de Dimitri Payet, qui est donc peut-être passé à côté d'une carrière encore plus grande.