Kylian Mbappé déjà de retour ? Le Real Madrid laisse peu de place au doute…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à la cuisse gauche, Kylian Mbappé va-t-il pouvoir rejouer avec le Real Madrid avant la fin de la saison ? Ce dimanche, après la victoire contre l’Espanyol Barcelone (2-0), Alvaro Arbeloa a été interrogé sur la possibilité de voir l’attaquant français sur la pelouse du FC Barcelone le week-end prochain…

Blessé depuis plus d'une semaine à la cuisse gauche, Kylian Mbappé n’était pas présent avec le Real Madrid pour le match face à l’Espanyol Barcelone (2-0) ce dimanche soir. Mais c’est un autre match en Catalogne qui compte pour les supporters merengue, qui verront leur équipe se déplacer au Camp Nou le 10 mai prochain pour le Clasico face au FC Barcelone. Alvaro Arbeloa s’est prononcé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé avec le Real Madrid la semaine prochaine.

« On va suivre son évolution » Dans son communiqué médical, le Real Madrid avait annoncé que Kylian Mbappé souffrait « d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche », sans dévoiler sa durée d’indisponibilité. Peut-on alors imaginer l’attaquant des Bleus être apte pour le choc face au Barça ? « On va voir cette semaine pour Mbappé. Après les examens de la semaine dernière, ça semblait devoir durer un peu plus longtemps, mais on va suivre son évolution », a répondu Alvaro Arbeloa, peu optimiste sur le sujet.