Il va participer au Tour de France 2026 : La belle annonce de Paul Seixas pour l'officialiser

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le doute est désormais levé : Paul Seixas va participer au prochain Tour de France. Le 4 juillet prochain, le crack français sera au départ de Barcelone pour disputer sa première Grande Boucle. Alors que sa décision était très attendue, Seixas vient de l'officialiser ce lundi, l'annonçant d'ailleurs d'une très belle manière.

Depuis plusieurs jours maintenant, une question était sur toutes les lèvres : Paul Seixas participera-t-il au Tour de France 2026 ? A 19 ans, le phénomène français a déjà montré qu'il pouvait tenir tête aux meilleurs, à commencer Tadej Pogacar. Après le duel entre les deux à Liège-Bastogne-Liège, on voulait donc revoir ça sur les routes de la Grandes Boucle. Le coureur de la Décathlon CMA CGM avait alors une décision à prendre : participer ou non à son premier Tour de France ? On connait ce lundi la réponse.

Seixas au Tour de France, c'est officiel C'est officiel, Paul Seixas participera donc au Tour de France 2026 et s'alignera au départ de Barcelone le 4 juillet prochain. Sa formation Décathlon CMA CGM a officialisé la grande nouvelle à travers une belle vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit ainsi Seixas se rendre chez ses grands-parents pour leurs annoncer qu'il participera au Tour de France. Un très beau moment familial. Le grand rendez-vous est maintenant pris pour dans deux mois en Catalogne.