Il va participer au Tour de France 2026 : La belle annonce de Paul Seixas pour l'officialiser

Ça y est, le doute est désormais levé : Paul Seixas va participer au prochain Tour de France. Le 4 juillet prochain, le crack français sera au départ de Barcelone pour disputer sa première Grande Boucle. Alors que sa décision était très attendue, Seixas vient de l'officialiser ce lundi, l'annonçant d'ailleurs d'une très belle manière.
Depuis plusieurs jours maintenant, une question était sur toutes les lèvres : Paul Seixas participera-t-il au Tour de France 2026 ? A 19 ans, le phénomène français a déjà montré qu'il pouvait tenir tête aux meilleurs, à commencer Tadej Pogacar. Après le duel entre les deux à Liège-Bastogne-Liège, on voulait donc revoir ça sur les routes de la Grandes Boucle. Le coureur de la Décathlon CMA CGM avait alors une décision à prendre : participer ou non à son premier Tour de France ? On connait ce lundi la réponse.
Seixas au Tour de France, c'est officiel
C'est officiel, Paul Seixas participera donc au Tour de France 2026 et s'alignera au départ de Barcelone le 4 juillet prochain. Sa formation Décathlon CMA CGM a officialisé la grande nouvelle à travers une belle vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit ainsi Seixas se rendre chez ses grands-parents pour leurs annoncer qu'il participera au Tour de France. Un très beau moment familial. Le grand rendez-vous est maintenant pris pour dans deux mois en Catalogne.
« Attention, le Tour de France, ce n’est pas juste une course de vélo »
Paul Seixas sera donc au départ du Tour de France. Certains lui avaient pourtant déconseillé, expliquant notamment à quel point ça pouvait être dangereux pour lui. C'était notamment le discours de Pierre Rolland, qui expliquait : « Attention, le Tour de France, ce n’est pas juste une course de vélo. Il y a tout ce qu'il y a autour, cette course qui peut finir par l’assommer. Le Tour de France, on le sait, ce sont des sollicitions de partout du matin au soir, des réveils à 6h du matin pour un contrôle anti-dopage le soir, les protocoles… S’il est départ du prochain Tour de France, ça va être une dinguerie, tout le monde va être comme des fous. On peut le tuer, le gamin ». Finalement, Paul Seixas a décidé de se confronter à ce danger...