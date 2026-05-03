«Il peut prendre des claques dans la gueule» : Paul Seixas en danger sur le Tour de France ?

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du cyclisme français s’appelait Paul Seixas ? Du haut de ses 19 ans, le coureur natif de Lyon ne cesse d’impressionner son monde. Il pourrait d’ailleurs prendre une décision importante en prenant part au départ du Tour de France 2026. Certains estiment toutefois qu’il pourrait se mettre en danger psychologiquement sur une telle course.

Le football français a Kylian Mbappé, le basket a Victor Wembanyama, le rugby a Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Et si le cyclisme français tenait également son nouveau phénomène avec Paul Seixas ? Le natif de Lyon ne cesse d’impressionner son monde du haut de ses 19 ans. Le coureur a notamment tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de s’incliner à quelques kilomètres de l’arrivée. Christophe Cessieux estime toutefois qu’il pourrait se mettre en danger sur le plan psychologique s’il participait au Tour de France cette année.

«Je n’ose imaginer ce qui se passera autour de Paul Seixas» « Le Tour de France, ce n’est pas une course cycliste. C’est LA plus grande course cycliste au monde. C’est trois semaines de pression incroyable. Les jours qui précéderont le départ, je n’ose imaginer ce qui se passera autour de Paul Seixas. Les médias vont envoyer des journalistes supplémentaires pour suivre Paul Seixas au quotidien. Quand tu as 19 ans, même s’il a eu une saison exceptionnelle, ça n’a rien à voir avec la démesure du Tour de France. S’il s’empare du maillot blanc de meilleur jeune, ce sera le protocole tous les jours. Ce sera le tour de tous les médias, ça va durer des heures » a-t-il d’abord expliqué dans les Grandes Gueules du Sport.