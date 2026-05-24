Après son titre en Champions Cup, l’UBB envoie un avertissement !

Alexis Brunet

Samedi, l’UBB est rentrée encore un peu plus dans l’histoire du rugby européen en s’imposant pour la deuxième fois de suite en finale de la Champions Cup face au Leinster sur le score de 41 à 19. Après la rencontre, Yannick Bru a tenu à féliciter ses hommes, mais il leur a surtout demandé de garder les pieds sur terre.

Le doublé pour l’UBB. Après avoir remporté la Champions Cup la saison dernière contre Northampton (28-20), les Bordelais ont réitéré l’exploit ce samedi en s’imposant cette fois 41 à 19 contre le Leinster. Une performance de très haut niveau de la part des hommes de Yannick Bru, qui ont pu notamment compter sur un grand Louis Bielle-Biarrey comme d’habitude, auteur d’un doublé. L’ailier a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition, mais c’est son partenaire Maxime Lucu qui a reçu le titre d’homme du match.

« On garde les pieds sur terre » Forcément, avec ce doublé, l’UBB passe dans une autre catégorie. Présent en conférence de presse, Yannick Bru a toutefois tenu à avertir ses joueurs. Il faut qu’ils gardent les pieds sur terre, car ils ne sont pas encore au niveau de certaines équipes. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Avec ce doublé, on passe de l'invité surprise à quelqu'un qui confirme sa solidité. Mais on n'est pas encore dans la cour des très grands. Notre adversaire du jour, le Leinster, a gagné quatre titres (2009, 2011, 2012 et 2018). On garde les pieds sur terre. Mais en termes de professionnalisme, ce qu'ont réalisé les joueurs est exceptionnel. Notre parcours en Coupe des champions est quasi parfait, jusqu'à la première période de cette finale. Tout le monde a tout mieux géré que l'an dernier en améliorant plein de petits détails. »