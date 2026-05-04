«Ça va être une dinguerie» : Paul Seixas en danger s’il participe au Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, le Tour de France partira de Barcelone. Avec Paul Seixas dans le peloton ? Pour le moment, on ne sait toujours pas si le Français de 19 ans prendra le départ de la Grande Boucle. Alors que sa décision doit prochainement tomber, certains lui déconseillent grandement de s’y présenter. La raison ? Seixas pourrait être en danger.

A 19 ans, Paul Seixas a montré de quoi il était capable et toute l’étendue de son potentiel. Mais a-t-il aujourd’hui la carrure pour les courses de 3 semaines ? Alors que la France entière attend le successeur de Bernard Hinault, le coureur de la Décathlon CMA CGM pourrait être celui-ci. Ayant l’étoffe d’un vainqueur de la Grande Boucle, Seixas pourrait disputer cette course pour la première fois cet été. Est-ce toutefois trop tôt pour s’y présenter ?

« On peut le tuer, le gamin » Ancien coureur professionnel, Pierre Rolland avait expliqué en quoi disputer le Tour de France cette année pouvait être dangereux pour Paul Seixas. Et voilà que pour Le Télégramme, il en a rajouté une couche, lâchant : « Attention, le Tour de France, ce n’est pas juste une course de vélo. Il y a tout ce qu'il y a autour, cette course qui peut finir par l’assommer. Le Tour de France, on le sait, ce sont des sollicitions de partout du matin au soir, des réveils à 6h du matin pour un contrôle anti-dopage le soir, les protocoles… S’il est départ du prochain Tour de France, ça va être une dinguerie, tout le monde va être comme des fous. On peut le tuer, le gamin ».