Vente OM : «La théorie du complot» annoncée par David Douillet

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison est un véritable naufrage pour l’OM. 7ème de Ligue 1 à la suite de la dernière humiliation face au FC Nantes, le club phocéen pourrait bien ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine. Que se passe-t-il alors à Marseille ? Sur RMC, David Douillet s’est posé des questions sur de possibles saboteurs en interne, faisant au passage un lien avec une vente de l’OM.

La saison de l’OM avait très mal débutée avec cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et voilà qu’elle est en train de très mal se terminer. En effet, le club phocéen ne cesse de s’enfoncer dans la crise depuis plusieurs semaines, la dernière humiliation contre Nantes n’ayant fait qu’aggraver la situation. A l’occasion des Grandes Gueules du Sport, il a alors été question de cette crise à l’OM, de quoi donner lieu à des théories farfelues.

« Est-ce que McCourt est le réel patron l’OM ? » David Douillet s’est lui montré intrigué par ce qui se passe actuellement à l’OM. L’ancien judoka a ainsi lâché dans un premier temps : « Je me pose une question, je vais peut-être jeter un pavé dans la marre. Il y a des réactions illogiques, McCourt qui influence pour changer des choses qui fonctionnent, des gens qui veulent partir pour 1000 raisons. Je me pose une question très simple : est-ce que McCourt est le réel patron l’OM ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres influences, réseaux, qui viennent perturber la mécanique sportive, des réseaux extra-sportifs qui viennent apporter leur grain de sel avec une influence négative ? Je ne suis pas sûr qu’on a tous les ingrédients, toutes les datas pour expliquer ce qu’il se passe ».