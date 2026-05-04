Vente OM : «La théorie du complot» annoncée par David Douillet

Cette saison est un véritable naufrage pour l’OM. 7ème de Ligue 1 à la suite de la dernière humiliation face au FC Nantes, le club phocéen pourrait bien ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine. Que se passe-t-il alors à Marseille ? Sur RMC, David Douillet s’est posé des questions sur de possibles saboteurs en interne, faisant au passage un lien avec une vente de l’OM.
La saison de l’OM avait très mal débutée avec cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et voilà qu’elle est en train de très mal se terminer. En effet, le club phocéen ne cesse de s’enfoncer dans la crise depuis plusieurs semaines, la dernière humiliation contre Nantes n’ayant fait qu’aggraver la situation. A l’occasion des Grandes Gueules du Sport, il a alors été question de cette crise à l’OM, de quoi donner lieu à des théories farfelues.
« Est-ce que McCourt est le réel patron l’OM ? »
David Douillet s’est lui montré intrigué par ce qui se passe actuellement à l’OM. L’ancien judoka a ainsi lâché dans un premier temps : « Je me pose une question, je vais peut-être jeter un pavé dans la marre. Il y a des réactions illogiques, McCourt qui influence pour changer des choses qui fonctionnent, des gens qui veulent partir pour 1000 raisons. Je me pose une question très simple : est-ce que McCourt est le réel patron l’OM ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres influences, réseaux, qui viennent perturber la mécanique sportive, des réseaux extra-sportifs qui viennent apporter leur grain de sel avec une influence négative ? Je ne suis pas sûr qu’on a tous les ingrédients, toutes les datas pour expliquer ce qu’il se passe ».
« Imaginons que quelqu’un saborde le navire de l’intérieur… »
N’en démordant pas avec ces réseaux d’influence dans l’ombre, David Douillet a ensuite fait un lien avec une possible stratégie pour la vente de l’OM, expliquant : « J’aimerais évoquer un truc, c’est complètement dingue. C’est de la science-fiction ce que je vais dire. Je pose le truc. En pleine théorie du complot. On a un Américain qui n’est pas là, qui a mis de l’argent. Le club a une certaine valeur. Imaginons, je repars sur mes réseaux d’influence, que quelqu’un saborde le navire de l’intérieur et qui a pour objectif de se réapproprier le club, de racheter le club. Quelle est la meilleure stratégie ? C’est la théorie du complot. Quand il y a de l’argent, moi j’ai vu des trucs de dingue ».