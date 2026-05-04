F1 : «Ça ne m’était jamais arrivé», Pierre Gasly sort du silence après son accident «impressionnant» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche durant le Grand Prix de Miami, Pierre Gasly a été victime d’un gros accrochage en début de course avec Liam Lawson (Racing Bulls). Ayant été contraint à l’abandon très rapidement, le pilote Alpine n’a pas caché sa déception à l’issue de la course, lui qui n’avait jamais vécu un tel choc à bord de sa monoplace.

Un accident impressionnant. Ce dimanche, Pierre Gasly a vécu un sérieux accrochage dès les premiers tours du Grand Prix de Miami. Après un départ explosif en Floride, le Français a été heurté par Liam Lawson. S’en est suivi un gros tonneau et une sortie de piste pour le pilote Alpine, qui heureusement, est sorti indemne de cette collision. Néanmoins, Gasly n’a pas pu masquer sa déception après cet abandon, lui qui réalise jusque-là un très bon début de saison avec l’écurie française.

« Ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant » « Je suis juste déçu pour toute l’équipe, on sait qu’il y a de gros points à aller chercher aujourd’hui et ce n’est pas plaisant. Je me suis retrouvé comme ça, ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant. Je ne savais pas où j’allais finir et quand, donc ce n’était pas plaisant », a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto. De son côté, le malheureux Liam Lawson a reconnu qu’il n’avait rien pu faire afin d’éviter cet accrochage avec Gasly.