F1 : «Ça ne m’était jamais arrivé», Pierre Gasly sort du silence après son accident «impressionnant» !

Ce dimanche durant le Grand Prix de Miami, Pierre Gasly a été victime d’un gros accrochage en début de course avec Liam Lawson (Racing Bulls). Ayant été contraint à l’abandon très rapidement, le pilote Alpine n’a pas caché sa déception à l’issue de la course, lui qui n’avait jamais vécu un tel choc à bord de sa monoplace.
Un accident impressionnant. Ce dimanche, Pierre Gasly a vécu un sérieux accrochage dès les premiers tours du Grand Prix de Miami. Après un départ explosif en Floride, le Français a été heurté par Liam Lawson. S’en est suivi un gros tonneau et une sortie de piste pour le pilote Alpine, qui heureusement, est sorti indemne de cette collision. Néanmoins, Gasly n’a pas pu masquer sa déception après cet abandon, lui qui réalise jusque-là un très bon début de saison avec l’écurie française.
« Ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant »
« Je suis juste déçu pour toute l’équipe, on sait qu’il y a de gros points à aller chercher aujourd’hui et ce n’est pas plaisant. Je me suis retrouvé comme ça, ça ne m’était jamais arrivé dans une F1, c’était impressionnant. Je ne savais pas où j’allais finir et quand, donc ce n’était pas plaisant », a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto. De son côté, le malheureux Liam Lawson a reconnu qu’il n’avait rien pu faire afin d’éviter cet accrochage avec Gasly.
« Je me suis retrouvé au point mort, donc je n’ai pas pu freiner »
« C’est nul pour tous les deux. Je suis arrivé dans le dernier virage, et quand j’ai freiné, j’ai perdu la boîte de vitesses et je me suis retrouvé au point mort, donc je n’ai pas pu freiner. Je n’avais jamais eu ça, c’est un gros souci et c’est ce qui nous a fait abandonner. J’avais pris un bon départ, j’ai gagné beaucoup de places, j’avais un bon équilibre, donc c’est frustrant, et c’est toujours décevant qu’un problème mécanique nous fasse abandonner », a indiqué le jeune Néo-Zélandais.