F1 : «Enfin», Verstappen retrouve du plaisir et annonce du lourd pour la suite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Max Verstappen vit un véritable calvaire. Mais ce samedi, à l’occasion de la course sprint du Grand Prix de Miami, le quadruple champion du monde a retrouvé des sensations. Très satisfait de pouvoir de nouveau se battre avec les meilleurs pilotes du circuit, le Néerlandais a annoncé du lourd pour la suite de sa saison chez Red Bull.

Le Max Verstappen souriant est-il finalement de retour ? Après un début de saison 2026 pas loin d’être catastrophique, le Néerlandais n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations en Formule 1. Mais après une grande pause d’un mois, le quadruple champion du monde semble enfin retrouver des couleurs du côté de Miami, où se déroule ce week-end la quatrième épreuve du championnat du monde. Ayant terminé cinquième de la course sprint ce samedi en Floride, Verstappen a fait part de ses impressions positives, comme un gros soulagement après une période très délicate.

« On se bat enfin avec les voitures contre lesquelles on veut se battre » « Globalement, c’était bien plus positif, on se bat enfin avec les voitures contre lesquelles on veut se battre. On a eu un souci au premier départ, et à la fin du premier tour je n’avais pas de batterie à la sortie du dernier virage. Mais après ça, j’étais dans l’air propre et le rythme était bon. Il y a encore quelques problèmes que je veux résoudre sur la voiture, et nous pourrons continuer à progresser à partir de là », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.