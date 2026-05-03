F1 : «Enfin», Verstappen retrouve du plaisir et annonce du lourd pour la suite !

Depuis le début de saison, Max Verstappen vit un véritable calvaire. Mais ce samedi, à l’occasion de la course sprint du Grand Prix de Miami, le quadruple champion du monde a retrouvé des sensations. Très satisfait de pouvoir de nouveau se battre avec les meilleurs pilotes du circuit, le Néerlandais a annoncé du lourd pour la suite de sa saison chez Red Bull.
Le Max Verstappen souriant est-il finalement de retour ? Après un début de saison 2026 pas loin d’être catastrophique, le Néerlandais n’a cessé de pester à l’encontre des nouvelles réglementations en Formule 1. Mais après une grande pause d’un mois, le quadruple champion du monde semble enfin retrouver des couleurs du côté de Miami, où se déroule ce week-end la quatrième épreuve du championnat du monde. Ayant terminé cinquième de la course sprint ce samedi en Floride, Verstappen a fait part de ses impressions positives, comme un gros soulagement après une période très délicate.
« On se bat enfin avec les voitures contre lesquelles on veut se battre »
« Globalement, c’était bien plus positif, on se bat enfin avec les voitures contre lesquelles on veut se battre. On a eu un souci au premier départ, et à la fin du premier tour je n’avais pas de batterie à la sortie du dernier virage. Mais après ça, j’étais dans l’air propre et le rythme était bon. Il y a encore quelques problèmes que je veux résoudre sur la voiture, et nous pourrons continuer à progresser à partir de là », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
Hadjar plus en difficulté
De son côté, son coéquipier Isack Hadjar, neuvième de l’épreuve, a connu plus de difficultés : « C’est compliqué à dire dans des conditions où l’on a plus d’essence et plus de dégradation. On verra cet après-midi si on a fait du bon boulot, pour l’instant c’est la même voiture qu’hier. C’est vraiment dommage qu’on ait autant de difficultés avec les procédures de départ, car si on avait corrigé ça, aujourd’hui on aurait marqué au moins un point », a lâché le Français.