F1 : Inquiet, Verstappen lâche une demande inattendue à la FIA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté sur ce début de saison, Max Verstappen espère rebondir dès ce week-end avec le Grand Prix de Miami, quatrième épreuve du championnat du monde. Mais alors que les conditions climatiques ne sont pas optimales en Floride, le champion néerlandais a fait une réclamation pour le moins surprenante à la FIA. Explications.

Pointant actuellement à la neuvième place du championnat du monde, Max Verstappen doit se ressaisir. Très mécontent des nouvelles réglementations, le quadruple champion du monde aura l’occasion de se rattraper avec une belle performance ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami. De retour après une longue pause d’un mois, le Néerlandais va pouvoir se tester sur ses sensations en Floride. Face à la presse locale, Verstappen a d’ailleurs évoqué la question des risques pris par les pilotes en Formule 1.

« Il y a toujours du danger dans beaucoup de choses que l’on fait » « Honnêtement, cela ne change pas grand-chose, parce que vous pouvez heurter quelque chose sous un mauvais angle, et peu importe à quel point les voitures sont sûres. Il y a toujours une part de malchance, partout. Je peux rentrer à l’hôtel ce soir, prendre une douche, mais si c’est glissant, je peux tomber et me briser la nuque. Il y a toujours du danger dans beaucoup de choses que l’on fait. Je pense toujours que faire du vélo à Amsterdam peut aussi être très dangereux, se faire percuter par un bus », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Alors qu’il pourrait pleuvoir sur la piste à Miami, le pilote Red Bull aimerait que la FIA décale le départ du GP ce dimanche.