F1 : Inquiet, Verstappen lâche une demande inattendue à la FIA !

En difficulté sur ce début de saison, Max Verstappen espère rebondir dès ce week-end avec le Grand Prix de Miami, quatrième épreuve du championnat du monde. Mais alors que les conditions climatiques ne sont pas optimales en Floride, le champion néerlandais a fait une réclamation pour le moins surprenante à la FIA. Explications.
Pointant actuellement à la neuvième place du championnat du monde, Max Verstappen doit se ressaisir. Très mécontent des nouvelles réglementations, le quadruple champion du monde aura l’occasion de se rattraper avec une belle performance ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami. De retour après une longue pause d’un mois, le Néerlandais va pouvoir se tester sur ses sensations en Floride. Face à la presse locale, Verstappen a d’ailleurs évoqué la question des risques pris par les pilotes en Formule 1.
« Il y a toujours du danger dans beaucoup de choses que l’on fait »
« Honnêtement, cela ne change pas grand-chose, parce que vous pouvez heurter quelque chose sous un mauvais angle, et peu importe à quel point les voitures sont sûres. Il y a toujours une part de malchance, partout. Je peux rentrer à l’hôtel ce soir, prendre une douche, mais si c’est glissant, je peux tomber et me briser la nuque. Il y a toujours du danger dans beaucoup de choses que l’on fait. Je pense toujours que faire du vélo à Amsterdam peut aussi être très dangereux, se faire percuter par un bus », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Alors qu’il pourrait pleuvoir sur la piste à Miami, le pilote Red Bull aimerait que la FIA décale le départ du GP ce dimanche.
« Si nous pouvons décaler l’heure du départ ce sera bien »
« Oui, tout cela compte. Mais je pense aussi que le drainage ici, sur ce type de surface de parking, est probablement un peu plus problématique. Je pense que nous avons vu l’an dernier, lors des tours menant à la grille pour la course Sprint, qu’il y avait beaucoup d’eau stagnante. Nous pouvons en parler maintenant, mais il faut simplement attendre dimanche pour voir ce qui va se passer. Si nous pouvons décaler l’heure du départ ce sera bien aussi », indique Verstappen.