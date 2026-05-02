F1 - «Je ne prends aucun plaisir» : Le coup de gueule d’Isack Hadjar après Max Verstappen !

Pierrick Levallet

En début de saison, Max Verstappen ne cachait pas sa colère face à la nouvelle réglementation en F1. Red Bull a alors ajusté certaines choses sur sa voiture pour la rendre plus au goût du Néerlandais. Seulement, c’est désormais Isack Hadjar qui est mécontent de sa monoplace. Et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Max Verstappen nageait en plein malaise en début de saison en F1. Le Néerlandais n’appréciait pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde avait affirmé qu’il ne prenait « aucun plaisir » dans cette « Formule E sous stéroïdes ». Red Bull a alors fait quelques ajustements sur sa voiture pour qu’elle soit plus au goût du pilote de 28 ans. Mais désormais, c’est Isack Hadjar qui est agacé par sa monoplace. Il n’a pas manqué de le faire savoir en marge du Grand Prix de Miami.

«C’est frustrant. Je suis à une seconde de mon coéquipier» « Honnêtement depuis ce matin, je ne comprends pas trop ce qu’il se passe. C’est frustrant. Je suis à une seconde de mon coéquipier. J’ai toujours su pourquoi j’étais plus lent ou parfois plus rapide que lui mais là, être à une seconde... Il va falloir aller chercher pourquoi. Je sais toujours piloter, mais il va falloir comprendre. Je ne prends aucun plaisir dans la voiture. J’ai du mal à la comprendre donc pour moi ce n’est pas un gros pas en avant. Pour Max Verstappen en revanche, qui est à une demi seconde de la pole, il signe le meilleur résultat de l’année pour nous » a pesté le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Auto Hebdo.