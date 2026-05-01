F1 : «Cela doit changer», Lewis Hamilton réclame une révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Lewis Hamilton est l’un des pilotes ayant le plus de poids dans le paddock. Engagé, le septuple champion du monde n’hésite pas à monter au créneau lorsqu’il faut défendre ses convictions. Le pilote Ferrari a récemment réclamé une grande révolution, en demandant à la FIA d’intégrer les pilotes à la Commission F1. Explications.

Pour sa deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton affiche des beaux signes de progression. Ayant retrouvé sa confiance au volant, le septuple champion du monde aborde ce Grand Prix de Miami avec une certaine ambition. En attendant, Hamilton ne cesse de militer pour que les pilotes puissent bénéficier de davantage de droits. Et ce week-end, « King Lewis » a réclamé un gros changement avec l’admission des pilotes à la Commission F1, où sont prises des décisions importantes à l’échelle de la Formule 1.

« Nous n’avons pas de siège à la table actuellement, et je pense que cela doit changer » « Tous les pilotes travaillent ensemble, nous nous réunissons tous, mais le fait est que nous n’avons pas de place à la table de la Commission F1. Nous échangeons avec la FIA et la Formule 1, la F1 est parfois un peu plus réactive, mais comme nous ne sommes pas des parties prenantes, nous n’avons pas de siège à la table actuellement, et je pense que cela doit changer », a ainsi confié Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto avant de poursuivre.