F1 : «Cela doit changer», Lewis Hamilton réclame une révolution !

Ce n’est pas un secret, Lewis Hamilton est l’un des pilotes ayant le plus de poids dans le paddock. Engagé, le septuple champion du monde n’hésite pas à monter au créneau lorsqu’il faut défendre ses convictions. Le pilote Ferrari a récemment réclamé une grande révolution, en demandant à la FIA d’intégrer les pilotes à la Commission F1. Explications.
Pour sa deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton affiche des beaux signes de progression. Ayant retrouvé sa confiance au volant, le septuple champion du monde aborde ce Grand Prix de Miami avec une certaine ambition. En attendant, Hamilton ne cesse de militer pour que les pilotes puissent bénéficier de davantage de droits. Et ce week-end, « King Lewis » a réclamé un gros changement avec l’admission des pilotes à la Commission F1, où sont prises des décisions importantes à l’échelle de la Formule 1.
« Nous n’avons pas de siège à la table actuellement, et je pense que cela doit changer »
« Tous les pilotes travaillent ensemble, nous nous réunissons tous, mais le fait est que nous n’avons pas de place à la table de la Commission F1. Nous échangeons avec la FIA et la Formule 1, la F1 est parfois un peu plus réactive, mais comme nous ne sommes pas des parties prenantes, nous n’avons pas de siège à la table actuellement, et je pense que cela doit changer », a ainsi confié Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto avant de poursuivre.
« Leurs retours viennent de personnes qui n’ont jamais piloté la voiture »
« Tout ce que je leur dis, c’est que lorsque je faisais les tests Pirelli, je leur disais : ’Vous devriez venir nous parler et collaborer avec nous’. Nous ne voulons pas critiquer leurs pneus, nous savons qu’ils peuvent produire un bon produit. Mais leurs retours viennent de personnes qui n’ont jamais piloté la voiture. Alors nous leur disons : ’Parlez-nous, travaillons ensemble, avançons main dans la main, nous pouvons collaborer avec la FIA pour obtenir un meilleur produit », conclut le septuple champion du monde.