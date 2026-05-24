Zidane a négocié le contrat de sa vie à Monaco : «On va le faire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait franchi un cap décisif durant sa carrière de joueur en acceptant de rejoindre le Real Madrid en 2001, un transfert qui avait changé sa vie puisqu'il a vécu des moments légendaires au sein du club merengue, que ce soit en tant que joueur puis entraîneur. Et Zidane a livré les coulisses de ce transfert qui avait été négocié... à Monaco.

Les faits remontent à l'été 2001, alors que Zinedine Zidane portait le maillot de la Juventus Turin depuis cinq ans et semblait donc en quête d'un nouveau challenge pour enfin réussir à soulever la Ligue des Champions : à l'occasion d'un dîner de gala à Monaco, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France avait négocié secrètement son transfert de 80M€ au Real Madrid avec Florentino Pérez, le président du club merengue. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022, Zidane livrait les dessous de ces discussions à Monaco.

« Quand il dit : “On va le faire”, il le fait » « Si je me souviens de mon premier rendez-vous avec Pérez ? Bien sûr. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », confie Zinedine Zidane, qui avait bel et bien concrétiser son transfert au Real Madrid cet été-là pour 80M€, un record historique à l'époque.