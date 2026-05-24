Mercato - Real Madrid : Un Ballon d'Or refuse catégoriquement le transfert de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses deux premières saisons au Real Madrid, Kylian Mbappé ne s'attendait probablement pas à rencontrer autant de difficultés. L'ancien attaquant du PSG a même été remis en question au sein de la Casa Blanca. De là à envisager un départ ? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, Michael Owen refuse d'envisager un transfert de Mbappé à Liverpool.

Auteur d'une saison délicate sur le plan collectif, mais également individuel malgré de nombreux buts inscrits, Kylian Mbappé n'a toujours pas remporté le moindre trophée majeur avec le Real Madrid. Une situation inquiétante qui pourrait précipiter son départ plus tôt que prévu. Mais pour aller où ? En tout cas, pas à Liverpool à en croire Michael Owen. Le Ballon d'Or 2001 ne veut pas du Français chez les Reds.

Owen refuse catégoriquement Mbappé à Liverpool « Je ne pense pas. Et, honnêtement, je ne pense pas non plus qu’il y ait beaucoup de clubs qui puissent se permettre de recruter Mbappé. Ça ferait complètement exploser le budget… enfin, plus qu’exploser, ça le ferait carrément sauter en l’air. Je ne vois vraiment pas ça. Surtout quand on sait que Liverpool a déjà Isak et Ekitike, donc je ne les imagine pas recruter Mbappé en plus. C’est déjà assez difficile d’intégrer ces deux-là dans l’équipe, alors y ajouter Mbappé… On l’a vu pendant des années avec Cristiano et bien d’autres joueurs… Quand on est une superstar et qu’on a un gros ego, ça fait partie du package », lâche-t-il dans une interview accordée à AS avant de comparer cette situation à celle de Mohamed Salah.