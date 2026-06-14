Changement d’entraîneur à l’OM : Pierre Ménès annonce son chouchou pour remplacer Habib Beye !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier, Habib Beye n’a pas atteint les objectifs fixés et pourrait donc être rapidement limogé par sa direction. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour sa succession, et de son côté, Pierre Ménès milite en faveur de Christophe Galtier qui dispose de toutes les qualités selon lui pour relancer l’OM la saison prochaine.

Habib Beye et l’OM, c’est déjà la fin ? Quelques mois seulement après sa nomination suite au départ de Roberto De Zerbi, l’ancien coach du Stade Rennais se retrouve poussé vers la sortie, et pour cause : il n’a pas réussi à valider une qualification en Ligue des Champions, l’objectif prioritaire qui lui avait été fixé à son arrivée en février. Mais quel serait le profil idéal pour le remplacer sur le banc de l’OM ?

Les doutes de Pierre Ménès Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès affiche ses doutes quant à l’évolution du projet de l’OM pour les mois à venir : « Je ne pense pas que ce soit un choix de la direction de l’OM de prendre un entraîneur obligatoirement français. Je pense que la situation sportive et financière de l’OM fait que ça attire peut-être moins un coach étranger qu’avant. Je pense aussi que l’échec De Zerbi a fait mal à l’image de l’OM au niveau international. On parle de rupture, mais quand tu t’es séparé de ton président, de ton directeur sportif, et qu’à priori tu vas te séparer de ton entraîneur, forcément ça inclut qu’il y a une rupture. Tout ça est très nébuleux. J’avoue avoir du mal à me faire une idée de ce que va être la saison prochaine de l’OM… », indique l’ancien consultant de Canal +.