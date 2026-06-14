Changement d’entraîneur à l’OM : Pierre Ménès annonce son chouchou pour remplacer Habib Beye !

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier, Habib Beye n’a pas atteint les objectifs fixés et pourrait donc être rapidement limogé par sa direction. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour sa succession, et de son côté, Pierre Ménès milite en faveur de Christophe Galtier qui dispose de toutes les qualités selon lui pour relancer l’OM la saison prochaine.
Habib Beye et l’OM, c’est déjà la fin ? Quelques mois seulement après sa nomination suite au départ de Roberto De Zerbi, l’ancien coach du Stade Rennais se retrouve poussé vers la sortie, et pour cause : il n’a pas réussi à valider une qualification en Ligue des Champions, l’objectif prioritaire qui lui avait été fixé à son arrivée en février. Mais quel serait le profil idéal pour le remplacer sur le banc de l’OM ?
Les doutes de Pierre Ménès
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès affiche ses doutes quant à l’évolution du projet de l’OM pour les mois à venir : « Je ne pense pas que ce soit un choix de la direction de l’OM de prendre un entraîneur obligatoirement français. Je pense que la situation sportive et financière de l’OM fait que ça attire peut-être moins un coach étranger qu’avant. Je pense aussi que l’échec De Zerbi a fait mal à l’image de l’OM au niveau international. On parle de rupture, mais quand tu t’es séparé de ton président, de ton directeur sportif, et qu’à priori tu vas te séparer de ton entraîneur, forcément ça inclut qu’il y a une rupture. Tout ça est très nébuleux. J’avoue avoir du mal à me faire une idée de ce que va être la saison prochaine de l’OM… », indique l’ancien consultant de Canal +.
« Galtier est de loin mon numéro un »
Et ce qui concerne le prochain entraîneur de l’OM, Pierre Ménès affiche clairement sa préférence pour Christophe Galtier : « De tous les choix pour diriger l’OM, Galtier est de loin mon numéro un. D’abord parce qu’il connaît vraiment bien la maison parce que c’était un minot. Et puis c’est quand même un mec qui a fait ses preuves. Je ne pense pas que ce soit l’année qu’il a passé au PSG qui change quoi que ce soit dans le coeur des Marseillais. De toute façon, ils vont devoir aller au-delà de cette rivalité avec le PSG parce qu’il faut se rendre compte que le PSG est là et que Marseille est sous ma caméra. C’est un bordel sans nom, il faut savoir qu’il est à Neom. Il lui reste un an de contrat mais en Arabie Saoudite, la voilure est en train d’être considérablement réduite sur le plan financier. Je milite très fort pour l’arrivée de Christophe Galtier à l’OM », insiste Ménès.