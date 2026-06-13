EXCLU - Mercato : Une pépite du PSG en route vers le LOSC ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si Luis Enrique offre la possibilité aux jeunes talents du PSG de s’épanouir en équipe première, il n’y a malheureusement pas de place pour tous les titis parisiens. Et selon les informations du 10 Sport, l’un d’eux se rapproche du LOSC.

Depuis que Luis Enrique est l’entraîneur du PSG, la formation parisienne n’a jamais été aussi présente et représentée. Des garçons comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou ont eu plusieurs opportunités de se montrer. Et d’autres pépites du club frappent à la porte du monde pro, prêtes à saisir leurs chances.

Martin James s’en va Malheureusement, tout le monde ne pourra pas avoir la chance d’avoir une porte ouverte vers l’équipe première. C’est le cas du gardien français de 18 ans, Martin James. Comme Le Parisien vient de le révéler, le portier se dirige vers un départ du PSG. Il ne signera pas son premier contrat professionnel dans son club formateur.