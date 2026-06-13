EXCLU - Mercato : Une pépite du PSG en route vers le LOSC ?

Si Luis Enrique offre la possibilité aux jeunes talents du PSG de s’épanouir en équipe première, il n’y a malheureusement pas de place pour tous les titis parisiens. Et selon les informations du 10 Sport, l’un d’eux se rapproche du LOSC.
Depuis que Luis Enrique est l’entraîneur du PSG, la formation parisienne n’a jamais été aussi présente et représentée. Des garçons comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou ont eu plusieurs opportunités de se montrer. Et d’autres pépites du club frappent à la porte du monde pro, prêtes à saisir leurs chances.
Martin James s’en va
Malheureusement, tout le monde ne pourra pas avoir la chance d’avoir une porte ouverte vers l’équipe première. C’est le cas du gardien français de 18 ans, Martin James. Comme Le Parisien vient de le révéler, le portier se dirige vers un départ du PSG. Il ne signera pas son premier contrat professionnel dans son club formateur.
Cap vers le Nord !
D’après les informations du 10 Sport, Martin James a déjà une destination dans le viseur. Il s’agit du LOSC, où les discussions sont déjà à un stade avancé. Dans le Nord, Martin James pourrait obtenir une place dans l’effectif professionnel, ce qui l’inciterait à signer son premier contrat chez les Dogues.