Antoine Dupont a un problème la nuit : «Il faut que je change ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme une référence mondiale depuis maintenant plusieurs années avec le Stade Toulousain et le XV de France, Antoine Dupont avoue pourtant ne pas avoir une parfaite hygiène de vie au quotidien. Le demi de mêlée évoque notamment ses problèmes la nuit pour trouver le sommeil et annonce vouloir changer ses habitudes de couche-tard afin d’optimiser sa récupération.

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE en janvier dernier, Antoine Dupont évoquait divers sujets liés à sa vie personnel, et notamment son hygiène de vie. La star du XV de France, qui fait très attention à son alimentation ainsi qu’à son temps d’écran, reconnaît néanmoins un souci en ce qui concerne son sommeil la nuit. Dupont a du mal à se coucher tôt et souhaite changer cette mauvaise habitude.

« J’ai un problème avec ça » « Le sommeil, c'est ma priorité. Je dors beaucoup et c'est hyper important pour moi. Le terrain et la performance ont toujours été ma priorité, donc je n'ai jamais galvaudé la récupération. Même quand j'ai un shooting, une RP ou une sollicitation différente, priorité à ma récup. Si je dois me déplacer, il faut que je dorme et je ne prends jamais de rendez-vous tôt le matin. Je n'aime pas me coucher tôt, j'ai un problème avec ça, il faudrait que je le change d'ailleurs. Si je m'endors à 23 heures, 23 h 30, c'est le plus tôt. C'est plus souvent minuit et ce n'est pas une bonne chose mais je n'arrive pas à m'endormir avant. Je suis couche-tard, lève-tard », confie Antoine Dupont dans cette interview.