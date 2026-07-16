Coupe du monde 2026 - L’Argentine avantagée par la FIFA ? Lionel Messi règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est l’une des grosses théories de cette Coupe du monde 2026 qui ne cesse d’être mise sur le tapis par certains observateurs : l’Argentine est avantagée par la FIFA et le corps arbitral. Des foutaises d’après Lionel Messi qui a profité de la qualification de l’Albiceleste en finale de ce Mondial mercredi soir afin de remettre les pendules à l’heure.

Depuis quelque temps désormais, la sélection argentine est ciblée par des accusations de favoritisme lors des matchs disputés en Coupe du monde par le corps arbitral et donc par la FIFA. Les réactions du président de l’instance mondiale, Gianni Infantino, sont scrutées. En finale de la dernière Coupe du monde au Qatar, des comparaisons avaient été effectuées entre son visage sur les buts argentins et sur ceux de la France, des expressions faciales différentes selon la nationalité du buteur.

«C’est absurde de remettre en question ce qu’on a réalisé» Au fil des matchs de cette Coupe du monde 2026, plusieurs observateurs ont crié au scandale au sujet de décisions arbitrales semblant selon eux favorables à l’Argentine. Pour la deuxième fois d’affilée, l’Albiceleste disputera une finale de Mondial ce 19 juillet 2026 contre l’Espagne. Et ce, grâce à sa victoire arrachée dans les derniers instants de la demi-finale mercredi soir contre l’Angleterre (2-1). Double passeur décisif sur les buts d’Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez, Messi a tenu à mettre les choses au clair sur les accusations de tricherie visant l’Argentine. « C’est absurde de remettre en question ce qu’on a réalisé. On a atteint 5 finales de suite, et 2 finales de Coupe du Monde d’affilée, ça prouve le niveau de notre équipe. On a été la meilleure nation au monde ces dernières années, que ça plaise ou non ».