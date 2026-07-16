Coupe du Monde 2026 : Clashé par Lionel Messi, Jude Bellingham raconte la scène !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'Argentine a affronté l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Et l'Albiceleste s'est imposée face aux Three Lions. Lors de ce choc, Lionel Messi a clashé Jude Bellingham, qui a raconté la scène après le coup de sifflet final de la rencontre.

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine avait rendez-vous avec l'Angleterre ce mercredi soir, et ce, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Après avoir mené 1-0, grâce à une réalisation d'Anthony Gordon, les Three Lions ont été renversés par l'Albiceleste. En effet, la bande à Lionel Messi a égalisé par l'intermédiaire d'Enzo Fernandez, avant d'inscrire le but de la victoire dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Lautaro Martinez ayant libéré les siens.

«Il n’y avait aucun problème avec Messi» L'Argentine s'est finalement imposée dans cette rencontre tendue. D'ailleurs, deux joueurs se sont clashés en plein match. Il s'agit de Lionel Messi et de Jude Bellingham. En effet, les deux hommes se sont pris le bec devant les caméras. Interrogé sur son altercation avec Lionel Messi, Jude Bellingham a lâché ses vérités.