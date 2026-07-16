Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Des mois plus tard, cette annonce de Pep Guardiola qui fait très mal aux Bleus

Axel Cornic

On voyait l’équipe de France aller très loin en cette Coupe du monde 2026, mais sa route s’est finalement arrêtée en demi-finale. Face à l’Espagne, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont rien pu faire, avec d’ailleurs le réveil d’un Rodri qui semble être revenu à son meilleur niveau après des longs mois de galère.

Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France a dominé tous ses adversaires, avec un trio offensif formé par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise qui a impressionné. Mais la belle histoire s’est arrêtée en demi-finale, où les Français ont vécu un véritable cauchemar face à une Espagne qui semble renaitre de ses cendres.

On a retrouvé le Ballon d'Or 2024 Car avant ce choc, les Champions d’Europe en titre n’ont pas vraiment semblé être à la hauteur. C’est notamment le cas de Rodri, qui n’a d’ailleurs joué que très peu cette saison à Manchester City, handicapé par les pépins physiques. Mais le Ballon d’Or 2024 est monté en puissance au fil de cette Coupe du monde 2026 et ce mardi face à l’équipe de France, il a tout bonnement été magistral. Toujours au bon endroit au bon moment, il a lui tout seul dégouté les joueurs de Didier Deschamps, annihilant chaque offensive.