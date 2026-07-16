Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Des mois plus tard, cette annonce de Pep Guardiola qui fait très mal aux Bleus

On voyait l’équipe de France aller très loin en cette Coupe du monde 2026, mais sa route s’est finalement arrêtée en demi-finale. Face à l’Espagne, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont rien pu faire, avec d’ailleurs le réveil d’un Rodri qui semble être revenu à son meilleur niveau après des longs mois de galère.
Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France a dominé tous ses adversaires, avec un trio offensif formé par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise qui a impressionné. Mais la belle histoire s’est arrêtée en demi-finale, où les Français ont vécu un véritable cauchemar face à une Espagne qui semble renaitre de ses cendres.
On a retrouvé le Ballon d'Or 2024
Car avant ce choc, les Champions d’Europe en titre n’ont pas vraiment semblé être à la hauteur. C’est notamment le cas de Rodri, qui n’a d’ailleurs joué que très peu cette saison à Manchester City, handicapé par les pépins physiques. Mais le Ballon d’Or 2024 est monté en puissance au fil de cette Coupe du monde 2026 et ce mardi face à l’équipe de France, il a tout bonnement été magistral. Toujours au bon endroit au bon moment, il a lui tout seul dégouté les joueurs de Didier Deschamps, annihilant chaque offensive.
« A la Coupe du Monde, nous verrons la meilleure version de Rodri »
Sa prestation a surpris tout le monde, mais Pep Guardiola l’avait pourtant prévu. Le 3 octobre dernier, alors que Rodri rechutait une nouvelle fois, il avait en effet fait une annonce claire. « Rodri a été et reste un joueur exceptionnel, et tout le monde le sait sans aucun doute, mais comme je l'ai dit, il peut parfois être difficile pour lui de comprendre que ce n'est pas une question de passer 6, 7 ou 8 mois et de dire : “D'accord, après 8 mois, je vais jouer et je serai immédiatement le même Rodri que j'étais avant...” » avait déclaré l’ancien coach de Manchester City. « Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Rodri sera bon, bien sûr, mais peut-être qu'à la Coupe du Monde nous verrons la meilleure version de Rodri, et la saison prochaine nous verrons sa meilleure version à jamais ».