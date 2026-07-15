Coupe du monde 2026 - Insultes racistes à Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne jubile après l’élimination de l’équipe de France

Axel Cornic

Depuis la victoire de l’équipe de France face au Paraguay le 4 juillet dernier (0-1), la sénatrice Celeste Amarilla s’en prend à Kylian Mbappé, avec notamment des insultes racistes. Et au lendemain de l’élimination des Bleus de la Coupe du monde 2026, elle n’a évidemment pas laissé passer l’occasion d’en remettre une couche.

C’est un scandale international qui a énormément fait parler ces dernières semaines. Remontée après la défaite du Paraguay face à l’équipe de France, la sénatrice Celeste Amarilla a laissé libre cours à son racisme, insultant Kylian Mbappé et déclenchant un véritable incident diplomatique.

La dernière provocation de la sénatrice paraguayenne Ses propos ont été unanimement condamnés, même par son propre gouvernement, mais cela n’a pas du tout calmé la sénatrice paraguayenne. Sautant sur l’occasion pour un peu de célébrité, elle a continué à insulter le capitaine de l’équipe de France, qu’elle a notamment menacé de poursuites judiciaires. Et après l’élimination Mbappé et des Bleus en cette Coupe du monde 2026, elle s’est faite un malin plaisir à arriver au Congrès paraguayen habillée aux couleurs de l’Espagne.