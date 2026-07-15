Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Booba s'en prend encore à Kylian Mbappé !

Axel Cornic

A l’image de toute l’équipe de France, Kylian Mbappé est passé à côté de sa demi-finale ce mardi soir, contre l’Espagne (2-0). Mais comme il est le capitaine et la plus grande star de l’effectif, il cristallise les critiques et au lendemain de la rencontre, c’est le rappeur Booba qui a décidé de s’en prendre à lui via les réseaux sociaux.

Décidément, ces deux-là ne partiront pas en vacances en semble. Cela fait plusieurs années déjà que Booba s’en prend régulièrement à Kylian Mbappé, avec des nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Cela s’est d’ailleurs accentué avec le départ du footballeur du PSG en 2024, pour rejoindre le Real Madrid.

« L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur » Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France de la Coupe du monde 2026, le rappeur n’allait évidemment pas laisser passer l’occasion pour taper une nouvelle fois sur Kylian Mbappé. « C’est la fin de la Coupe du monde, la fin de la mascarade. L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur, alors qu’il a coulé l’Espagne en allant au Real Madrid ! » a déclaré Booba, dans une vidéo publiée sur Instagram.