Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Booba s'en prend encore à Kylian Mbappé !

A l’image de toute l’équipe de France, Kylian Mbappé est passé à côté de sa demi-finale ce mardi soir, contre l’Espagne (2-0). Mais comme il est le capitaine et la plus grande star de l’effectif, il cristallise les critiques et au lendemain de la rencontre, c’est le rappeur Booba qui a décidé de s’en prendre à lui via les réseaux sociaux.
Décidément, ces deux-là ne partiront pas en vacances en semble. Cela fait plusieurs années déjà que Booba s’en prend régulièrement à Kylian Mbappé, avec des nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Cela s’est d’ailleurs accentué avec le départ du footballeur du PSG en 2024, pour rejoindre le Real Madrid.
« L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur »
Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France de la Coupe du monde 2026, le rappeur n’allait évidemment pas laisser passer l’occasion pour taper une nouvelle fois sur Kylian Mbappé. « C’est la fin de la Coupe du monde, la fin de la mascarade. L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur, alors qu’il a coulé l’Espagne en allant au Real Madrid ! » a déclaré Booba, dans une vidéo publiée sur Instagram.
« Vous avez décidé que c’était une que-mar, que c’était lui qui allait être le capitaine »
« L’Espagne est ensuite venue le couler en Équipe de France, donc c’est le double “couley” ! En fait, vous avez décidé que c’était une que-mar (une marque, ndlr), que c’était lui qui allait être le capitaine » a poursuivi Booba, qui à aucun moment ne prononce le nom de Kylian Mbappé. « On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc… Ouais, c’est bon les gars… C’est bon ». On ne sait pas si cette opinion est partagée par des nombreux supporters de l’équipe de France, mais une chose est sûre : on va en entendre parler dans les prochains jours.