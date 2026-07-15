Coupe du monde 2026 : L'Espagne répond au coup de gueule de Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la demi-finale de Coupe du monde qui a vu l'Espagne dominer l'équipe de France, Didier Deschamps s'est plaint de l'arbitrage ce qui n'a pas manqué de faire réagir son homologue espagnol. Luis De La Fuente estime que les Bleus n'ont pas à se plaindre.

L'équipe de France a connu un violent coup d'arrêt. Présentés comme le grand favori de la Coupe du monde 2026 grâce à un parcours impeccable jusque-là, les Bleus ont finalement été éliminés par l'Espagne en demi-finale mardi soir (2-0). C'est donc la Roja qui tentera d'aller chercher une nouvelle étoile. Mais l'élimination n'est pas passée auprès de Didier Deschamps qui s'en est pris à l'arbitrage.

Deschamps critique l'arbitrage... « Il y a eu pas mal de situations en notre défaveur. Mais la première raison c’est parce qu’on a été en-dessous et on a été moins dangeureux que d’habitude. On a raté nos passes qui auraient pu amener des occasions. C’était la dernière étape avant la finale. L’Espagne a montré plus. Je ne vais pas insister car sinon je vais passer pour une pleureuse. Est ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demie de Coupe du Monde ? C’est à vous de la donner, j’ai eu un quatrième et un cinquième à côte dé moi qui étaient du niveau. C’est pas que le penalty, c’est un ensemble de choses. On a pu avoir des situations plus ou moins compliqués sur d’autres matches. Je n’ai rien contre l’arbitre de ce soir mais posez-vous la question », a lancé le sélectionneur des Bleus au micro de M6.