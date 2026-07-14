Équipe de France - Cette réunion tendue où Deschamps et Mbappé ont vidé leur sac : «Si on continue comme ça, la Coupe du Monde, on n’y arrivera pas»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Quelques semaines après la fin de l'Euro 2024 et l'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne en demi-finale de la compétition, Didier Deschamps avait réuni son groupe pour une réunion au sommet durant laquelle Kylian Mbappé était également intervenu. Et le discours était cash de la part des deux hommes... Explications.

C'est un fait, l'équipe de France est l'une des grandes sensations de cette Coupe du Monde 2026 et affiche depuis le début de la compétition un visage bien plus séduisant qu'il y a deux ans, durant l'Euro 2024. Fabrice Hawkins a d'ailleurs révélé lundi soir au micro de l'After Foot que Didier Deschamps et Kylian Mbappé avaient pris les choses en main au cours d'une réunion en septembre 2024, quelques semaines après l'élimination à l'Euro contre l'Espagne. Et selon le journaliste de RMC, le sélectionneur des Bleus et son capitaine ont été très directs...

« Deschamps a convoqué tous les joueurs » « Il y a eu une remise en question après l'Euro 2024. Juste avant le match contre la Belgique le 9 septembre, la veille, il y a eu une discussion qui s'est tenue dans le vestiaire autour de Didier Deschamps où il a convoqué tous les joueurs. Une discussion à huis clos parce que tout le staff est sorti : Deschamps, ses joueurs et pas une personne de plus. Il y a un entraînement qui devait se tenir et il était repoussé. On attendait nous autres journalistes, les minutes défilaient et on ne comprenait pas pourquoi il y a tant de retard. Il y avait cette réunion au même moment où les joueurs ont parlé à Didier Deschamps de manière directe et franche », a révélé Fabrice Hawkins sur cette réunion organisée par Didier Deschamps, et durant laquelle Kylian Mbappé a joué pleinement son rôle de capitaine.