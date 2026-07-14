Propos racistes contre l’équipe de France : «Choqué», Philippe Diallo pousse un coup de gueule !

Amadou Diawara

Ces derniers jours, Celeste Amarilla et Mariano Rajoy - respectivement sénatrice paraguayenne et ex-Premier Ministre espagnol - ont tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers en équipe de France. Interrogé sur le sujet, Philippe Diallo - président de la FFF - s'est indigné.

Après la défaite du Paraguay face à la France en huitième de finale de la Coupe du Monde, Celeste Amarilla s'en est prise à Kylian Mbappé, proférant des insultes racistes à son encontre. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a posté la sénatrice paraguayenne sur X.

«J'ai fait un signalement auprès du procureur de la République» Avant la demi-finale de Coupe du Monde entre l'Espagne et la France, c'est Mariano Rajoy qui a dérapé, s'attaquant à tous les joueurs de Didier Deschamps. « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré l'ancien Premier ministre espagnol.