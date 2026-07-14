Equipe de France : L'annonce de Warren Zaïre-Emery sur les insultes racistes !

Amadou Diawara

Alors que la France et l'Espagne vont se disputer une place pour la finale de la Coupe du Monde ce mardi soir, Mariano Rajoy a annoncé la couleur. Cependant, l'ancien Premier ministre espagnol a dérapé en proférant des insultes racistes à l'encontre des joueurs tricolores. Présent en conférence de presse d'avant-match, Warren Zaïre-Emery a réagi à ses propos.

Grâce à sa victoire face au Maroc en quart de finale, l'équipe de France a composté son billet pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Ce mardi soir, les Bleus vont affronter l'Espagne pour tenter de se qualifier pour la finale, et ce, pour la troisième fois de suite.

«C’est ça qui fait notre France» Lors d'un entretien accordé à El Debate, Mariano Rajoy a été interrogé sur le choc entre l'Espagne et la France. Toutefois, l'ancien Premier ministre espagnol a dérapé, proférant des insultes racistes à l'encontre des joueurs de Didier Deschamps. « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré Mariano Rajoy.